Denuncian problemática de seguridad vial en San Cristóbal, en la vía al Túnel de Occidente

La comunidad del corregimiento de San Cristóbal, ubicado en Medellín, ha expresado su preocupación por el alto riesgo de accidentalidad en un corredor vial de la zona, específicamente en la vía nacional del Túnel de Occidente .

Esto, debido a que, al parecer, hace falta un separador vial en esta doble calzada, el cual no ha podido implementarse porque, según explica Jaime Rodríguez, uno de los afectados por la situación, las entidades no se han responsabilizado de dicha situación, ya que presuntamente, la inversión sería muy costosa.

"La imagen que tiene Google Maps es de la gente haciendo la brutalidad y atravesándose a los demás actores de la vía ahí. Están poniendo en riesgo a todo el mundo, el que sube, el que baja, el que sale, el que voltea", explicó Rodríguez.

Jaime menciona que ha recorrido y enviado cartas a todas las instancias pertinentes, sin embargo, y según señala, al parecer, no ha habido respuesta concreta, porque las razones que le han dado desde las autoridades y entidades es que debido a que es una zona donde habitualmente hay protestas, es complejo intervenir en dicho lugar.

"El uno dice que el otro no lo deja, la alcaldía dice no, eso es competencia de Devimar, es su concesión, entonces como Devimar no hizo el retorno como se debe, donde los de San Cristóbal quieren, entonces eso lo vamos a dejar abierto. Y por el otro lado, Devimar dice, vea, la alcaldía no me deja cerrar porque es que le hacen protestas y le cierran la vía", expresó Jaime.

Adicionalmente, el denunciante menciona que también la pedagogía de parte de actores viales es casi que nula, pues, muchos carros y motos no respetan la vía, cruzan de manera rápida esta calzada y a pesar de que hay señalización que indica la prohibición de maniobras o giros prohibidos, son ignorados, causando graves accidentes.

Por el momento, Jaime menciona que sigue pasado el tiempo y aún no hay nadie que se responsabilice de esta situación, problemática, que, al parecer, y según indica él, ya ha cobrado vidas y de no solventarse pronto, podría incrementarse dicha siniestralidad.

Blu Radio consultó con la Secretaría de Movilidad sobre esta situación, y se encuentra a la espera de una respuesta para conocer su versión en torno a lo denunciado.