Denuncian que recluso fue violado y empalado en la cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia

Persiste la preocupación para defensores de derechos humanos y familiares de reclusos en la cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo , pues con el paso de los días se siguen conociendo graves hechos sobre el recrudecimiento de la situación humanitaria al interior de este penal ubicado en el Magdalena Medio.

Y es que Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de esta población en el departamento, denunció que en los últimos días un privado de la libertad, mayor de edad, habría sido violado y empalado por parte de otro con problemas psiquiátricos.

Al enterarse de lo que estaba ocurriendo en una zona del establecimiento cercano al puesto de sanidad, otros dos reclusos intentaron evitar la agresión y resultaron heridos.

"Un interno que había psiquiátrico ahí abusó de esa persona y lo empaló y otros dos que quisieron entrar a defenderlo también resultaron fuertemente golpeados por esa persona, fueron tres personas las agredidas", aseguró.

Sobre la situación algo que especialmente preocupa a Carmona es que tras una visita al lugar para conocer el estado de los afectados no obtuvo respuesta oportuna por parte de la dirección del penal.

"La directora de establecimiento pues tapando y escondiendo todo no me permitió entrevistarme con los dos que estaban en la cárcel porque la persona que está violada está en un centro hospitalario en La Dorada. Hay un malestar generalizado de las tres familias por esta situación porque dicen que la guardia se enteró de lo que estaba pasando y no hicieron absolutamente nada", explicó.

En el último año aseguran que en el establecimiento de reclusión ya han fallecido al menos 16 internos por diferentes circunstancias donde también se ha reportado malas condiciones de alimentación y de acceso a servicios básicos como agua y energía.