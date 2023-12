Desacato ordena al gobernador de Antioquia y a secretaría de Educación reintegrar a docente

Jaime de Jesús Berrío Mora está a menos de un mes de cumplir los 60 años de edad y comenzar el proceso para jubilarse, pero durante el último año solo se ha dedicado a un pleito legal en busca de ser reintegrado a su cargo, con todos los beneficios que conlleva.

Historia como docente de instituciones públicas del departamento se remonta a más de 23 años de servicio en los que, además de enseñar, padeció grandes momentos de violencia que le dejaron secuelas de por vida.

Mientras era docente en el corregimiento de Ochalí, en Yarumal, en el año 2003, el Frente 36 de las Farc detonó una bomba en la Institución mientras él estaba en el interior, producto de ello, perdió el 40% de su capacidad auditiva y es parcialmente discapacitado.

Pero su último drama comenzó en diciembre de 2022 cuando le anunciaron que ya no seguiría siendo docente de la gobernación, todo a pesar de estar en régimen especial por su discapacidad, a poco más de un año de pensionarse y de haber trabajado como docente oficial desde hace más de 20 años.

Ante ese anuncio Jaime de Jesús decidió interponer una tutela que falló a su favor y que obligaba a la Gobernación a volverlo a contratar hasta que se pensione; así lo contó a Blu Radio.

"Conociendo mi discapacidad, el derrame que tengo en la pierna y por dos veces el abogado yo les pedimos que me trasladara y no me trasladó, me mandan primero para Andes cuando vuelvo y pongo la orden de desacato me mandan para Puerto Berrío en primaria", cuenta Jaime de Jesús.

Efectivamente en noviembre de este año el docente fue reasignado en una institución de Andes, pero luego trasladado a una en Puerto Berrío, municipio con un clima que lo afectaría médicamente por un derrame que tiene en una de sus piernas y en primaria, cuando su preparación y capacidad califica para secundaria y media.

"Coloco la tutela porque yo era prepensionado, tengo régimen especial por las enfermedades, entonces fuera de eso yo tuve que demandar también el desacato porque no me están pagando", añadió el docente.

El fallo del desacato indica a la secretaria de Educación, Mónica Quiroz, y al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a reintegrar a Jaime de Jesús en una institución educativa en un municipio donde no se afecte su salud, además de garantizar su empleo y prestaciones por el tiempo que estuvo por fuera y hasta el momento en que se pensione.

Blu Radio consultó con la Secretaría de Educación de Antioquia el caso de este docente, pero hasta el momento no existe una respuesta.

