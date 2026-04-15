Desconocidos vandalizaron sede de campaña de Iván Cepeda en el barrio La Floresta de Medellín

Las autoridades en Medellín están tras la búsqueda de las personas que estarían detrás de un acto vandálico que sufrió la sede de Iván Cepeda en el barrio La Floresta. A esta hora se busca con cámaras de seguridad a los responsables de este hecho que atenta contra la democracia.

En las imágenes se logra apreciar como en la fachada de una edificación hay un pendón con una imagen del candidato del Pacto Histórico, mismo que fue dañado luego de que le lanzaran pintura roja.

Este acto vandálico que ocurre a menos de mes y medio de la primera vuelta presidencial, ha generado el rechazo de varios sectores sociales y políticos de la capital de Antioquia que han pedido garantías para los integrantes de la campaña de Cepeda.

A esta hora se está radicando una solicitud ante la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín para que se brinde la seguridad correspondiente a esta sede de campaña ubicada en el occidente de la ciudad.



El defensor de los derechos humanos, Gerardo Vega, mencionó en sus redes sociales que, “vandalizar una sede política es intimidación. Rechazamos los ataques contra la campaña de Iván Cepeda en Medellín y exigimos garantías reales para ejercer la democracia. Las autoridades deben actuar ya”.