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Uribe aseguró que las Farc estarían imponiendo votar por Cepeda en frontera con Ecuador

A propósito de los bloqueos, el exmandatario confirmó que el 20 de julio se presentará un proyecto de ley para aliviar los prediales.

Álvaro Uribe Vélez.
Álvaro Uribe Vélez.
Foto: AFP.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

En medio de la compleja situación que se vive en la frontera con Ecuador, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez habló desde Medellín y negó rotundamente que haya tenido una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El exmandatario expuso una situación delicada al denunciar que, al parecer, en la zona fronteriza entre ambas países, grupos delincuenciales estarían imponiéndole a la comunidad votar por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

"En la frontera con Ecuador del lado colombiano está dominada por el grupo narcoterrorista FARC, que impone votar por Cepeda. Aquí el hecho que desencadena este problema es que el gobierno Petro es un gobierno permisivo de los delincuentes", aseguró el expresidente.

Mientras Uribe pidió que el Gobierno nacional brindar más seguridad en la zona, también se refirió a otra situación complicada y son los bloqueos que se han dado en los últimos días por inconformidades con el impuesto predial.

El expresidente de la República aseguró que es una situación que será tramitada por la bancada del Centro Democrático el próximo 20 de julio.

"El 20 de julio, la bancada parlamentaria del centro democrático presentará un proyecto de ley de alivio del predial. Con el catastro multipropósito y la idea del gobierno, lo que han hecho es imponer aumentos confiscatorios de avalúos", expresó el exmandatario.

Ante ambas situaciones que han golpeado a diferentes zonas de Colombia, Uribe ha pedido que la Nación sea consciente de las afectaciones a la población civil y encuentre una solución pronta no solo para afectados por bloqueos en Santander y Casanare, sino también a las personas de Ipiales en donde aseguró hay hambruna por los altos aranceles impuestos por Ecuador.

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