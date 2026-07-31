Desde Medellín, el CD reiteró que tendrá agenda propia en el Congreso; también habló sobre Contralor

Dirigentes y congresistas del Centro Democrático se reunieron este viernes en Medellín para definir posturas frente al inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella y los retos legislativos que afrontará la colectividad en el Congreso.

Al término del encuentro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que los integrantes del partido llegan "con todo el entusiasmo y la vocación" para impulsar los proyectos que consideran prioritarios desde el Congreso.

"Todos estos congresistas jóvenes nuestros han llegado con mucho entusiasmo, con mucha vocación de cumplimiento. Han llegado con un arsenal de proyectos muy importantes. Por ejemplo, para acabar los abusos del avalúo catastral, para frenar la destrucción de la selva, para darle formación tecnológica en programas de ciclos cortos a los jóvenes colombianos", expuso.

Por su parte, el representante a la Cámara Hernán Cadavid señaló que el Centro Democrático será partido de gobierno, aunque mantendrá independencia al momento de estudiar las iniciativas que presente el Ejecutivo.



"Seremos partido de gobierno, pero evaluaremos de manera autónoma, con agenda legislativa propia, nuestro voto frente a cada uno de los proyectos del presidente Abelardo de la Espriella", manifestó el congresista.

Cadavid también se refirió al llamado del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien pidió a los partidos con representación en el Congreso no hacer acuerdos con el Pacto Histórico para la elección del próximo contralor general de la República.

"Nosotros el lineamiento lo recibimos como un mensaje de opinión del gobierno, del ministro, pero comprendemos muy bien nuestra responsabilidad a la hora de ejercer quién va a controlar los recursos públicos y hacer la verificación fiscal en los próximos años, porque no puede haber una contraloría que llegue a ocultar, sino a investigar y a sancionar", indicó.

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El encuentro se realizó en el San Fernando Plaza de Medellín y también sirvió para coordinar la agenda legislativa que impulsará el Centro Democrático durante la nueva legislatura y definir la postura de la colectividad frente a las principales iniciativas que serán debatidas en el Congreso.