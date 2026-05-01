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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Deslizamiento afecta vía Concordia - Betulia; autoridades activaron 30 frentes este puente festivo

Deslizamiento afecta vía Concordia - Betulia; autoridades activaron 30 frentes este puente festivo

Miles de personas se movilizarán por las vías del departamento de Antioquia durante este puente festivo y por ello las autoridades han reforzado la atención en vías ante alto flujo vehicular.

Maquinaria amarilla en vías de Antioquia
Gobernación
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 1 de may, 2026

Con motivo del puente festivo del Día del Trabajo, las autoridades en Antioquia intensificaron las acciones de monitoreo y atención en las principales vías del departamento, donde se espera un alto flujo de viajeros. La Secretaría de Infraestructura Física informó que actualmente hay 30 frentes activos con maquinaria y personal técnico desplegados en diferentes subregiones para atender emergencias.

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Según el reporte oficial, los corredores con mayor afluencia vehicular se encuentran habilitados e indicaron que entre las zonas con mayor intervención se destacan vías del Suroeste como Remolino – Andes – Jardín y Betulia – Urrao, así como corredores del Oriente, Nordeste, Occidente, Urabá y Bajo Cauca, donde se atienden deslizamientos, afectaciones en la banca y fallas estructurales.

Uno de los puntos de mayor atención es la vía Concordia – Betulia, que presenta cierre total a la altura del kilómetro 10+100 por una falla geológica activa. Para este tramo, las autoridades han dispuesto rutas alternas como Salgar – Concordia y otras conexiones internas hacia Urrao y Caicedo.

Asimismo, se mantiene la restricción para vehículos de carga pesada en el sector de Puente Iglesias, permitiendo únicamente el paso de automóviles, buses y camiones livianos.

En el caso de los accesos al Valle de Aburrá, también se implementarán medidas especiales como, por ejemplo, el domingo 3 de mayo cuando el Túnel de Oriente operará con tránsito unidireccional en sentido Rionegro – Medellín entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., como parte del plan retorno.

Las autoridades reiteraron recomendaciones clave para los viajeros, como evitar desplazamientos en medio de lluvias intensas, no conducir bajo efectos de alcohol y respetar las señales de tránsito. Además, invitan a planear los recorridos con anticipación y estar atentos a los reportes oficiales por posibles emergencias o accidentes de tránsito.

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