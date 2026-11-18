Ni las medidas de seguridad instaladas impidieron que las autoridades llegaran hasta un presunto centro de almacenamiento, dosificación y comercialización de estupefacientes en una vivienda del barrio El Rosario del municipio de Itagüí.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el inmueble desmantelado era al mismo tiempo la residencia de ‘El Poeta’ y ‘El Colme’, padre e hijo que al parecer se encargaban de las administración de estas rentas ilícitas.

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El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, indicó que el inmueble ya había sido objeto de intervenciones anteriores por parte de las autoridades; sin embargo, las indagaciones permitieron establecer que presuntamente habría retomado su actividad ilegal.

Con los elementos recopilados durante la investigación, el ente judicial autorizó una nueva diligencia de allanamiento y registro, cuyo ingreso requirió una intervención del Batallón de Fuerzas Especiales y la Policía Militar debido a las barreras instaladas en puertas y accesos, entre ellas varillas y candados reforzados.



"Estamos truncando las cadenas del delito, el sustento de las organizaciones criminales, focos que desprenden todos los males de una sociedad, como la deserción escolar, el hurto, el homicidio, desplazamiento forzado".

Durante el registro fueron incautadas sustancias estupefacientes previamente dosificadas, dinero en efectivo, pesas y otros elementos que serían utilizados para la distribución de drogas.

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Mientras que los dos familiares quedaron a disposición de las autoridades judiciales, varias personas que se encontraban consumiendo sustancias dentro de la vivienda fueron llevadas a un Centro de Traslado por Protección.