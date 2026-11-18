En medio del creciente flujo de viajeros cada año por el aeropuerto José María Córdova, en las últimas horas se conoció una importante inyección de recursos que en los próximos meses llegará para la terminal internacional que sirve a Medellín en el municipio de Rionegro.

Durante la semana de inversiones internacionales promovidas por el Gobierno nacional en Nueva York, denominada ‘Milagro Week’, se anunciaron 1.500 millones de dólares del sector privado para la ampliación y continuidad en los trabajos de modernización del aeropuerto.

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Sin embargo, el alcalde Federico Gutiérrez reveló que lo oficializado en Estados Unidos es el producto de varios encuentros con el concesionario Airplan, perteneciente al conglomerado mexciano Grupo Aeroportuario del Sureste y con su accionista mayoritario, Fernando Chico Pardo, quien se reunió con el propio mandatario hace varias semanas en la capital antioqueña.

"El hijo del dueño de la concesión, Felipe, estuvo ahí, fue y le contó directamente a su papá, que es el dueño de la concesión. Y ahí es donde viene el señor Fernando Chico Pardo directamente a mi oficina y a la oficina de la ministra de Transporte para anunciar esto y decir que se va a reivindicar con esta región y esta ciudad", detalló el alcalde.



Las obras de la inversión anunciada se extenderán por los próximos cuatro años y contemplan la construcción de la segunda terminal del aeropuerto, el mejoramiento de su pista actual y hasta la tercera parte de los recursos requeridos para lo que será la segunda pista.

"Él quiere básicamente redimirse también con la ciudad. Él mismo me lo dijo. Es cierto. No siente que su empresa que opera tanto aeropuerto en el mundo haya hecho el trabajo suficiente para tener un buen aeropuerto como lo necesita Medellín y esta región. Y me parece muy bien que ahora vaya a aportar una inversión cercana a los 5 billones de pesos", sostuvo.

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Con los trabajos a punto, que incluyen las obras de ampliación iniciadas a finales de abril de 2026, el José María Córdova estaría en capacidad de movilizar hasta 37 millones de pasajeros al año.