Los constantes operativos que han realizado las autoridades en el departamento de Antioquia y que dejaron golpes contundentes como la captura de alias 'Primo Gay' o el bombardeo al Clan del Golfo en Tarazá han sido celebrados por diferentes autoridades que, incluso, solicitaron continuar con los golpes.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que lo que esperan desde la Administración Departamental es que los bombardeos sigan siendo una herramienta de las Fuerzas Militares contra el Clan del Golfo, disidencias y ELN.

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"Considero que el Estado debe mantener esa iniciativa. No podemos nosotros, digamos, echar para atrás. Yo creo que los bombardeos tienen que seguir, tienen que ser arreciar mucho más, porque eso es lo que nos va a permitir en un futuro no muy lejano gozar de una verdadera tranquilidad", aseguró el funcionario.

Hay que recordar que en el bombardeo realizado en el Bajo Cauca antioqueño fueron abatidos ocho delincuentes del Clan del Golfo, entre ellos, alias 'Negro Perea, uno de los hombres más importantes de la organización. El alcalde de Tarazá, Yomer Álvarez, pidió más apoyo del Gobierno nacional para la seguridad del municipio.



"Siempre hemos venido levantando la mano, no solamente ahora, sino desde años atrás, contándole al Ministerio de Defensa las dificultades de orden público que se tienen en ese sector. Entre eso hemos tenido desplazamientos, entre eso hemos tenido confinamiento y lo que le hemos pedido al Gobierno nacional es que nos acompañen en ese territorio", expresó Martínez.

De momento, tanto la Gobernación de Antioquia como la Fuerza Pública se encuentran desplegando sus capacidades en varias subregiones del departamento para poder arreciar la presencia armada y así evitar represalias por estos ataques contra la delincuencia.