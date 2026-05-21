Destruyeron en San Francisco megalaboratorio que podía producir 2 toneladas de cocaína al mes

La Policía Nacional asestó un duro golpe en zona rural del municipio de San Francisco, Oriente lejano de Antioquia, donde fue destruido un laboratorio para el procesamiento de cocaína, con capacidad de producir hasta dos toneladas mensuales de este estupefaciente.

Las investigaciones indican que la droga producida en este complejo ilegal sería transportada hacia la subregión de Urabá, desde donde pretendía ser enviada hacia mercados criminales en Centroamérica.

Durante el operativo fueron incautados 725 kilos de cocaína, más de 1.800 galones de cocaína en solución y cerca de 950 galones de base de coca en solución, lo que según las autoridades afecta “de manera contundente las finanzas y capacidades logísticas de estas redes narcotraficantes” y “debilita sus capacidades de producción y exportación de estupefacientes”, manifestó el general William Rincón, director de la Policía nacional, a través de la red social X.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también destacó el operativo. “Cada laboratorio destruido representa menos violencia, menos corrupción y menos recursos para las estructuras criminales. Mi reconocimiento a nuestros policías y organismos de inteligencia que, con compromiso y valentía, continúan protegiendo a Colombia y debilitando el narcotráfico”, manifestó en su cuenta de X.



Vale la pena mencionar que en ese mismo municipio, en las últimas horas la Cuarta Brigada del Ejército aseguró que el Gaula Militar adelantó otra operación contra el Clan del Golfo.

#Video Duro golpe al narcotráfico en #Antioquia: autoridades confirman la destrucción de un megalaboratorio de coca que podía producir 2 toneladas de cocaína al mes en zona rural del municipio de San Francisco. #MañanasBlu @PedroSanchezCol @DirectorPolicia @AndresJRendonC pic.twitter.com/W5c48yZKHb — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 21, 2026