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Destruyeron seis toneladas de marihuana incautadas en Medellín: autoridades destacan ofensiva

El procedimiento se desarrolló durante cuatro días en hornos industriales ubicados en Itagüí.

Marihuana destruida en Medellín.
Marihuana destruida en Medellín.
Alcaldía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Las autoridades de la capital antioqueña adelantaron recientemente la destrucción controlada de seis toneladas de marihuana incautadas en dos operaciones contra el narcotráfico, realizadas en la comuna 16-Belén de Medellín y en el municipio de Copacabana.

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El procedimiento se desarrolló durante cuatro días en hornos industriales ubicados en Itagüí, con la autorización y supervisión de la Fiscalía General de la Nación. La destrucción se llevó a cabo en instalaciones que contaban con sistemas de control de emisiones, diseñados para prevenir afectaciones a la salud de las personas y al medioambiente, como destacó el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

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"Basta con sacar estas sustancias de circulación. También tenemos que garantizar que no regresen a las calles ni terminen nuevamente en manos de las estructuras criminales que se lucran del narcotráfico. Por eso llevamos a cabo este procedimiento bajo la supervisión de la fiscalía y con controles ambientales, para, obviamente, prevenir también las afectaciones a la ciudadanía", aseguró Villa.

Estas incautaciones hicieron parte de las acciones contra las rentas ilícitas que financiaban a las estructuras criminales, según la Secretaría de Seguridad de la ciudad.

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En lo corrido de este año, las autoridades registraron más de nueve toneladas de estupefacientes incautadas y 5.400 capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el Valle de Aburrá.

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