Destruyeron seis toneladas de marihuana incautadas en Medellín: autoridades destacan ofensiva

Las autoridades de la capital antioqueña adelantaron recientemente la destrucción controlada de seis toneladas de marihuana incautadas en dos operaciones contra el narcotráfico, realizadas en la comuna 16-Belén de Medellín y en el municipio de Copacabana.

El procedimiento se desarrolló durante cuatro días en hornos industriales ubicados en Itagüí, con la autorización y supervisión de la Fiscalía General de la Nación. La destrucción se llevó a cabo en instalaciones que contaban con sistemas de control de emisiones, diseñados para prevenir afectaciones a la salud de las personas y al medioambiente, como destacó el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

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"Basta con sacar estas sustancias de circulación. También tenemos que garantizar que no regresen a las calles ni terminen nuevamente en manos de las estructuras criminales que se lucran del narcotráfico. Por eso llevamos a cabo este procedimiento bajo la supervisión de la fiscalía y con controles ambientales, para, obviamente, prevenir también las afectaciones a la ciudadanía", aseguró Villa.



Estas incautaciones hicieron parte de las acciones contra las rentas ilícitas que financiaban a las estructuras criminales, según la Secretaría de Seguridad de la ciudad.

En lo corrido de este año, las autoridades registraron más de nueve toneladas de estupefacientes incautadas y 5.400 capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el Valle de Aburrá.