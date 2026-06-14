Detectan seis construcciones ilegales en cerro Pan de Azúcar en Medellín: es una zona protegida

La Alcaldía de Medellín intensificó las acciones de vigilancia y protección sobre el cerro tutelar Pan de Azúcar luego de identificar seis construcciones ubicadas en una zona ambientalmente protegida y de alto riesgo, donde este tipo de intervenciones están prohibidas.

Según informó la Secretaría de Gestión y Control Territorial, durante labores de monitoreo fueron detectadas tres edificaciones de uso residencial construidas con materiales mixtos y otras tres estructuras en proceso de construcción. Todas se encuentran a menos de 30 metros de la quebrada La Loquita, una franja destinada a la conservación del recurso hídrico.

Las autoridades señalaron que, además de encontrarse en una zona de protección ambiental, las construcciones están ubicadas en un área con amenaza alta por movimientos en masa, situación que representa un riesgo para quienes habitan o adelantan obras en el lugar.

Ante esta situación, la Secretaría de Gestión y Control Territorial elaboró seis informes técnicos que serán remitidos a las autoridades competentes para adelantar los procedimientos administrativos correspondientes y definir las medidas a adoptar.



El subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo, señaló que los hallazgos también tienen un componente patrimonial, pues las edificaciones fueron identificadas dentro de una zona protegida por la Nación debido a su relevancia arqueológica.

"Los cerros tutelares son uno de los principales patrimonios ambientales, paisajísticos y culturales de Medellín, por lo que su protección es una prioridad para la administración distrital. Esas acciones nos permiten actuar de manera más oportuna, prevenir el deterioro del territorio, proteger ecosistemas estratégicos", indicó.

Desde 2025, el Distrito ha recuperado 849 metros cuadrados de espacio público en el cerro Pan de Azúcar y ha efectuado 114 recorridos de observación, como parte de la estrategia para proteger uno de los ecosistemas y patrimonios naturales más importantes de Medellín.