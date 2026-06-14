Medellín ha atendido este año más de 140 menores de edad en situación o riesgo de trabajo infantil

En la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Alcaldía de Medellín entregó cifras que han aumentado la preocupación de las diferentes autoridades que este año han atendido 145 casos de menores involucrados o en riesgo de trabajos infantiles.

Desde la capital de Antioquia destacan que solamente el año anterior se atendieron 308 niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil o en riesgo de estarlo, por lo que se avanza en la prevención y restitución de los derechos de los menores.

La secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín, Luz María Ramírez, le envió un mensaje a la población civil para que alerte a las autoridades correspondientes cuando se den cuenta de posibles vulneraciones a los menores.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para que cuando identifique cualquier vulneración o cualquier niña, niño o adolescente en trabajo infantil haga su reporte al 1 2 3. Los niños deben crecer en espacios seguros, no están obligados a trabajar", indicó.



Teniendo en cuenta la problemática, la Alcaldía ha implementado el proyecto Medellín Entorno Protector de la Infancia y la Adolescencia, con el que se busca tener acciones permanentes para identificar situaciones de riesgo asociadas al trabajo infantil, mendicidad y permanencia en la calle.

Por último, hay que destacar que desde el 2024 se han desarrollado actividades de promoción y prevención que han impactado a 21.801 niñas, niños y adolescentes, mediante procesos orientados al reconocimiento de derechos, el fortalecimiento de habilidades para la vida, la prevención de vulneraciones y la participación en diferentes espacios de formación.

