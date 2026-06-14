En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín ha atendido este año más de 140 menores de edad en situación o riesgo de trabajo infantil

Medellín ha atendido este año más de 140 menores de edad en situación o riesgo de trabajo infantil

Solo durante 2025 se registraron más de 300 niños, niñas y adolescentes afectados por este flagelo.

Campañas contra trabajo infantil en Medellín
alcaldía
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

En la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Alcaldía de Medellín entregó cifras que han aumentado la preocupación de las diferentes autoridades que este año han atendido 145 casos de menores involucrados o en riesgo de trabajos infantiles.

Vea también:

Motociclistas agredieron a una mujer
Antioquia

Agresión a mujer conductora en Medellín dejó una moto inmovilizada e imposición de dos comparendos

Desde la capital de Antioquia destacan que solamente el año anterior se atendieron 308 niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil o en riesgo de estarlo, por lo que se avanza en la prevención y restitución de los derechos de los menores.

La secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín, Luz María Ramírez, le envió un mensaje a la población civil para que alerte a las autoridades correspondientes cuando se den cuenta de posibles vulneraciones a los menores.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para que cuando identifique cualquier vulneración o cualquier niña, niño o adolescente en trabajo infantil haga su reporte al 1 2 3. Los niños deben crecer en espacios seguros, no están obligados a trabajar", indicó.

Teniendo en cuenta la problemática, la Alcaldía ha implementado el proyecto Medellín Entorno Protector de la Infancia y la Adolescencia, con el que se busca tener acciones permanentes para identificar situaciones de riesgo asociadas al trabajo infantil, mendicidad y permanencia en la calle.

Por último, hay que destacar que desde el 2024 se han desarrollado actividades de promoción y prevención que han impactado a 21.801 niñas, niños y adolescentes, mediante procesos orientados al reconocimiento de derechos, el fortalecimiento de habilidades para la vida, la prevención de vulneraciones y la participación en diferentes espacios de formación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Trabajo infantil

Medellín

Alcaldía de Medellín

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad