Enviaron a la cárcel a alias 'Mono Milicio', explosivista de disidencias Farc que cayó en Medellín

Jaiver Arley Serna Areiza, alias 'Mono Milicio', señalado explosivista del frente 36 de las disidencias de las Farc, fue enviado a la cárcel en las últimas horas mientras avanza su proceso judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio con fines terroristas agravado y terrorismo agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Según detalló la Fiscalía se le atribuye el hecho registrado el 1 de septiembre de 2025, cuando en la vía que conduce del municipio de San Andrés de Cuerquia a Toledo, en el Norte de Antioquia, habría instalado y detonado un cilindro bomba que le causó la muerte a un suboficial del Ejército, quien llegó al lugar para intentar desactivar el artefacto improvisado.

También lo señalan como responsable del homicidio de dos personas, que fueron citadas con la excusa de que les pagarían para reparar una motocicleta que presentaba fallas mecánicas, pero era para atacarlas con armas de fuego por supuestamente ser informantes de la fuerza pública. Esto ocurrió el 9 de marzo de 2025, en zona rural de San Andrés de Cuerquia.

Sobre su captura

El hombre fue sorprendido en Medellín por uniformados de la Dijín y la Fiscalía cuando se movilizaba en un camión.



Quien primero dio a conocer el hecho fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien destacó que se pueda hacer justicia por el uniformado fallecido, el sargento Esneider Alejandro Pineda Solarte.

De igual manera, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó la acción como un duro golpe para el grupo con algunas células urbanas en el Valle de Aburrá, pero con fuerte injerencia en el Norte y Nordeste de Antioquia.

"Su captura representa un golpe directo al corazón de esta estructura criminal y una advertencia para quienes creen que pueden seguir aterrorizando a nuestras comunidades. Aquí no les vamos a entregar el territorio a los violentos, los perseguimos hasta que sean capturados y uno a uno van a seguir cayendo", dijo Villa.