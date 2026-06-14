Frustran fleteo en barrio La América de Medellín: hombres se robaron un bolso con $5 millones

Justo cuando dos hombres, de 21 y 29 años de edad, intimidaron con un arma de fuego y le arrebataron un bolso con dinero en efectivo a una mujer en plena vía pública, se registró un intercambio de disparos con uniformados de la Policía Metropolitana que patrullaban la zona del barrio La América, en Medellín.

Los hechos se registraron cuando la víctima, de 33 años, fue abordada por los dos hombres que se movilizaban en motocicleta, por lo que tras lo sucedido esta alertó a las autoridades y comenzó la persecución que dejó a los señalados heridos en un centro asistencial.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que los ahora capturados dispararon contra los policías.

"Como resultado, los dos agresores resultaron lesionados en extremidades inferiores. Los capturados fueron trasladados a un centro asistencial para valoración médica y, posteriormente, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos materiales probatorios. En este momento avanzan las audiencias concentradas de control de legalidad", indicó.



La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá frustró un caso de fleteo en el barrio La América de Medellín, donde dos hombres se robaron un bolso con cinco millones de pesos y les dispararon a policías. La víctima recuperó sus pertenencias y los dos responsables fueron capturados pic.twitter.com/8yxV11EmBy — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 14, 2026

Por su parte, el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, destacó que fue gracias al botón de pánico en una entidad bancaria de esa zona que hubo una rápida reacción de la Policía. “El mensaje es claro: en Medellín, delinquir no sale gratis. Uno a uno van cayendo”, indicó.

Durante el operativo fue incautada un arma de fuego y se inmovilizó la motocicleta utilizada presuntamente para la comisión de la conducta delictiva.

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Una vez recibieron la valoración médica correspondiente, los capturados fueron notificados de que deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.