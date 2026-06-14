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Frustran fleteo en barrio La América de Medellín: hombres se robaron un bolso con $5 millones

Los dos hombres le dispararon a policías que atendieron el caso. La víctima recuperó sus pertenencias y los dos responsables fueron capturados.

Fleteros
Cortesía Policía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

Justo cuando dos hombres, de 21 y 29 años de edad, intimidaron con un arma de fuego y le arrebataron un bolso con dinero en efectivo a una mujer en plena vía pública, se registró un intercambio de disparos con uniformados de la Policía Metropolitana que patrullaban la zona del barrio La América, en Medellín.

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Los hechos se registraron cuando la víctima, de 33 años, fue abordada por los dos hombres que se movilizaban en motocicleta, por lo que tras lo sucedido esta alertó a las autoridades y comenzó la persecución que dejó a los señalados heridos en un centro asistencial.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que los ahora capturados dispararon contra los policías.

"Como resultado, los dos agresores resultaron lesionados en extremidades inferiores. Los capturados fueron trasladados a un centro asistencial para valoración médica y, posteriormente, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos materiales probatorios. En este momento avanzan las audiencias concentradas de control de legalidad", indicó.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, destacó que fue gracias al botón de pánico en una entidad bancaria de esa zona que hubo una rápida reacción de la Policía. “El mensaje es claro: en Medellín, delinquir no sale gratis. Uno a uno van cayendo”, indicó.

Durante el operativo fue incautada un arma de fuego y se inmovilizó la motocicleta utilizada presuntamente para la comisión de la conducta delictiva.

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Una vez recibieron la valoración médica correspondiente, los capturados fueron notificados de que deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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