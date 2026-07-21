Detuvieron en terminal de transportes de Medellín a neerlándes solicitado por narcotráfico

Detuvieron en el terminal de transportes de Medellín a un ciudadano neerlandés con circular roja de Interpol por narcotráfico. El hombre venía en un bus desde Barranquilla cuando fue sorprendido por las autoridades.

Oficiales del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia–Chocó desplegaron un operativo en la Terminal del Norte de Medellín que permitió ubicar a un ciudadano de nacionalidad neerlandesa, de 50 años de edad, quien tenía cuentas pendientes con la justicia de Países Bajos por el delito de tráfico de drogas.

El extranjero, que vestía una camiseta roja, jeans y llevaba un morral como culturizar otro pasajero, fue detectado cuando se movilizaba por tierra en un bus de la empresa Expreso Brasilia, que cubría la ruta Barranquilla–Medellín.

Según confirmó Migración Colombia, tras la verificación de su identidad y la confirmación de la vigencia del requerimiento internacional, los oficiales activaron de inmediato los protocolos institucionales.



🔴 #Noticia | Migración Colombia puso a disposición de las autoridades a un ciudadano neerlandés buscado internacionalmente por el delito de Narcotráfico. El individuo fue detectado en la terminal de transportes del norte de Medellín, gracias a una alerta en nuestros sistemas. pic.twitter.com/oPbpdt8gvY — Migración Colombia (@MigracionCol) July 21, 2026

“La acción fue posible gracias a una alerta generada en los sistemas de información de la entidad. Durante el procedimiento se estableció además que el extranjero permanecía en Colombia en condición migratoria irregular. Fue dejado a disposición de las autoridades competentes en el marco de los protocolos de cooperación internacional”, expresó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia- Chocó de Migración Colombia.

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Así las cosas, serán las autoridades internacionales las que procedan con su captura de manera oficial, al tratarse de una circular roja por un delito cometido en otro país.

Desde la entidad destacaron que las alertas generadas en sus sistemas en Antioquia han permitido detectar y poner a disposición de las autoridades ciudadanos extranjeros requeridos por la justicia de diferentes países, entre ellos México, Países Bajos, Curazao y otras nacionalidades.

Desde agosto de 2022, más de 230 personas han sido dejadas a disposición de las autoridades en esta región.