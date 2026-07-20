Habrá reversibles para garantizar el retorno de viajeros a Medellín tras el fin del puente festivo

Con 21 cuadrantes viales, las autoridades acompañarán la movilidad en Antioquia durante el Día de la Independencia. Habrá reversibles para garantizar el retorno de miles de viajeros a Medellín y el Valle de Aburrá tras el fin del puente festivo.

Las autoridades de Antioquia mantendrán un amplio despliegue operativo durante el puente festivo para garantizar, no solo el desarrollo del plan retorno de miles de viajeros, sino también la seguridad de los diferentes actos conmemorativos de la Independencia de Colombia.

Uno de los puntos que concentrará mayor atención será el Túnel del Toyo, donde está prevista la presencia del presidente electo, Abelardo De La Espriella, motivo por el cual se fortalecerán los dispositivos de vigilancia y control.

El operativo busca responder al alto flujo vehicular esperado durante el fin de semana, que podría llegar a los 523.000 vehículos movilizados por los principales corredores del departamento.



Para ello, la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía contará con personal distribuido en 21 cuadrantes viales, con el objetivo de acompañar a los viajeros, prevenir accidentes y atender cualquier eventualidad en las carreteras. Así lo indicó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.

“Siempre la capacidad y el acompañamiento en 23 corredores viales que tiene la sección de tránsito para también el personal del modelo de vigilancia, que tiene jurisdicción en las vías haciendo ese acompañamiento para que no haya ninguna dificultad y atender a tiempo cualquier tema de accidentalidad que se presente durante este puente festivo. Entonces estamos con la capacidad dispuesta y también acompañando pues todas esas actividades del 20 de julio”, aseguró el oficial.

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De manera paralela, la Gobernación de Antioquia mantiene activos más de 20 frentes de trabajo para intervenir puntos críticos y atender emergencias en distintos corredores viales, con el fin de garantizar la transitabilidad pese a las afectaciones que aún persisten por las lluvias.

En cuanto a la movilidad en el Valle de Aburrá, permanecerán vigentes medidas especiales para agilizar el retorno de los viajeros en horas de la tarde y la noche.

Entre ellas se encuentra la operación unidireccional del Túnel de Oriente en sentido Rionegro–Medellín entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, además del reversible en el corredor La Mansa–Primavera, en el Suroeste del departamento, activo entre las 3:00 de la tarde y las 6:00 de la tarde.