Diferencias entre autoridades indígenas tienen en anormalidad académica a más de 50 niños en Mutatá

La Gobernación de Antioquia mostró su preocupación por la situación que atraviesan 55 estudiantes del Centro Educativo Indígena Jaikerazabi del municipio de Mutatá, quienes están en anormalidad académica debido a que las autoridades indígenas de la etnia Embera Katio decidieron cerrar las aulas debido a diferencias con la selección de los docentes.

Los menores afectados se encuentran en las sedes Chontadural Cañero y El Silencio en donde al no poder entrar a los salones, los estudiantes tienen que ver las clases en los pasillos de las instituciones o, incluso, en la casa de una de las madres de familia.

La docente Yeni Tascón, aseguró que la situación se da porque las autoridades indígenas actuales no respetaron la elección de los profesores que hicieron los gobernadores indígenas anteriores, hecho por lo que, incluso, los menores tienen que afrontar las inclemencias del clima para poder recibir sus clases.

"En vista que fuimos desobedientes y seguimos dando clases, llegan las autoridades de la comunidad y cierran las puertas del establecimiento. Le cambian las chapas y le dicen a los niños que no van a tener más clases. Desde ese 26 de enero, los niños y las niñas los han estado recibiendo clases en los pasillos de la escuela", afirmó Tascón.



Por su parte, la Gobernación de Antioquia aseguró que ha convocado a las reuniones pertinentes para poder llegar a acuerdos en donde hasta se le ha hecho la asignación de algunos docentes para poder cumplir con algunos requisitos que han hecho las autoridades indígenas.

A la espera de que se solucione la situación en el Centro Educativo Indígena Jaikerazabi, las autoridades departamentales esperan que la anormalidad académica vulnera el derecho a la educación, por lo que reiteró el llamado para que los estudiantes puedan regresar a sus aulas evitando recibir la educación en entornos inadecuados.