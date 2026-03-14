En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Diferencias entre autoridades indígenas tienen en anormalidad académica a más de 50 niños en Mutatá

Diferencias entre autoridades indígenas tienen en anormalidad académica a más de 50 niños en Mutatá

Los niños están recibiendo sus clases en el suelo o hasta en la casa de uno de los padres de familia de la institución educativa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad