Disidencias Farc estarían buscando entrar al municipio de Betulia, Antioquia, denuncian autoridades

Autoridades en Betulia, Antioquia, aseguran que las disidencias quieren entrar al municipio: en menos de una semana han sido asesinadas cuatro personas y fueron hallados mensajes y banderas del grupo armado. En el Suroeste antioqueño las alertas están activadas por la creciente racha violenta en la región.

Las últimas horas han sido decisivas para que diferentes autoridades en el municipio de Betulia se dieran cuenta de la decisión que habrían tomado las disidencias de entrar a su territorio en busca de tener más presencia territorial en el Suroeste antioqueño. El hecho que confirmó la hipótesis que venían manejando las autoridades es la instalación de una bandera del grupo armado a escasos metros del parque principal del municipio.

Esta situación no solo causó consternación entre los habitantes de Betulia, sino que generó temor y zozobra porque en el mismo lugar donde fue instalada la bandera, también ilegales pintaron un mensaje intimidatorio en donde advierten que las personas no se pueden aliar con otros grupos delincuenciales de la zona.

El alcalde de Betulia, Néstor Serna, explicó que la preocupación radica en que las disidencias ya están deambulando por la cabecera municipal, así como en algunas zonas rurales de este municipio del Suroeste antioqueño.



“Que este grupo fue la guerrilla, al parecer, se encuentra en el territorio. No sabemos qué tan lejos o cerca de la cabecera municipal, como yo lo he denunciado en muchas ocasiones en el corregimiento de Altamira y acá en la cabecera municipal, parece que quieren y están en la zona”, aseguró.

A la par de que esta situación se denuncia, en Betulia han vivido una arremetida violenta en la última semana, ya que autoridades confirmaron que fueron hallados cuatro cuerpos sin vida en circunstancias que son materia de investigación. Sin embargo, el mandatario local indicó que uno de los homicidios tendría que ver con la incursión de las disidencias en el territorio.

Por ahora y a la espera que haya un refuerzo operativo en el municipio, en un Consejo de Seguridad Extraordinario en el que se habló del complicado panorama de orden público y en donde no se descartó tomar algunas medidas restrictivas si se siguen reportando homicidios y alteraciones como la instalación de elementos alusivos a grupos delincuenciales.