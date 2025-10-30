Disturbios en la UdeA provocan cierre en calle Barranquilla y suspensión de actividades

Las autoridades han dispuesto cierres viales en el sector y un amplio operativo de seguridad, luego de que varios encapuchados lanzaran artefactos explosivos en inmediaciones de la universidad, lo que provocó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD.

Autoridades reportan detonaciones, presencia de gases lacrimógenos y enfrentamientos a esta hora, entre estudiantes y policía.

Ante la compleja situación de orden público, las directivas de la Universidad de Antioquia confirmaron la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas durante la tarde de este jueves, declarando alerta roja y orden de evacuación total del campus.

Se espera que, si las condiciones lo permiten, las clases puedan reanudarse mañana viernes, 31 de octubre.



Los estudiantes habían convocado para la tarde de este jueves 30 de octubre una movilización denominada Marcha Nacional Sin Rostro.