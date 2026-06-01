Docente resultó lesionada tras aparente agresión de padres de familia en Rionegro, Antioquia

Los espacios de la Institución Educativa Ana Gómez de Sierra de la vereda La Playa en el municipio de Rionegro se convirtieron por algunos minutos en un verdadero campo de batalla tras el airado reclamo de unos padres de familia a una docente del plantel por los presuntos malos tratos a una estudiante.

Videos que se han hecho virales en redes sociales evidenciaron los momentos de tensión que se vivieron en la institución, incluso en algunos momentos al interior de una aula de clase con estudiantes y que obligaron a suspender por varios minutos las actividades académicas.

"A los niños los mandabamos al colegio a aprender, a que usted los eduque, no a que usted me venga a cargar la niña. Y ahora todo el salón se la pasa diciendo 'entonces qué, lo va a silvar o lo va a mamar'. Gracias a qué, con qué derecho, qué le da derecho", dice en uno de los momentos de mayor exaltación la madre de familia.

Como consecuencia de la situación, la Alcaldía de Rionegro informó que la educadora sufrió fracturas y actualmente recibe el acompañamiento por parte de las autoridades competentes.



“Desde la Secretaría de Educación se viene realizando seguimiento al caso en articulación con las directivas de la institución educativa, con el propósito de conocer de manera objetiva las circunstancias que rodearon lo ocurrido, garantizando el debido proceso, la protección de los derechos de todas las personas involucradas y el bienestar de la comunidad educativa”, indicó la administración local en un comunicado.

De igual manera, las autoridades pidieron que las diferencias, inquietudes o inconformidades sobre situaciones al interior de los planteles se tramiten a través de los canales institucionales, privilegiando siempre el diálogo, el respeto y la convivencia.