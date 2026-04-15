Docentes en Medellín se sumarán al paro nacional de 24 horas promovido por Fecode

Así como en varias ciudades principales del país, en Medellín habrá movilizaciones este miércoles en medio del paro nacional de maestros promovido por Fecode.

En el caso particular de la capital antioqueña, uno de los principales motivos para la concentración tiene que que ver con la preocupación frente a las dificultades que persisten en el modelo de atención de salud implementado por el Fomag y la Fiduprevisora para el Magisterio desde el 1 de mayo de 2024.

Kerton Palacios, directivo y veedor de Salud de la Asociación de Educadores de Medellín, aseguró que siguen las demoras en procedimientos, en la entrega de medicamentos y barreras para la cobertura.

"El modelo no despega. Hoy encontramos las mismas situaciones desde que empezó en el veinte o veinticuatro, que hay inoportunidad en la atención, encontramos las barreras de acceso, los contratos no existen", afirmó el directivo.



De igual manera, el cese de actividades de 24 horas está motivado por incumplimientos en materia de prestaciones sociales como pensiones y cesantías, recursos vitales para cientos de educadores.

"Maestros están pensionados y pasa hasta un año para que le llegue su pensión. A muchos docentes no les han pagado los intereses a las cesantías correspondientes al 2025. Uno hace una solicitud de cesantías faciales y demora un montón de tiempo", explicó Palacios.

La movilización en la ciudad está programada para las 10:00 de la mañana a las afueras de la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, desde donde tomarán la carrera Girardot hasta la avenida La Playa y encontrar la avenida Oriental.

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Posteriormente, la marcha se dirigirá hacia el sur y se realizará un plantón cerca de la iglesia San José. Luego girará hacia occidente tras encontrar la avenida San Juan, para finalizar sobre el mediodía en el Parque de las Luces.

Autoridades de seguridad y del Ministerio Público, en cabeza de la Personería, acompañarán el recorrido, así como habrá un Puesto de Mando Unificado para atender cualquier requerimiento durante la jornada.