Dos personas siguen desaparecidas tras avalancha en Venecia, Antioquia

Las lluvias en Antioquia continúan generando daños de gravedad en varios municipios de la región. La afectación más reciente es la muerte de tres personas tras el colapso de una casa en el municipio de Abriaquí, siendo la situación más grave que se ha registrado durante los últimos días.

Sin embargo, no es la única zona que vive del temor por las fuertes precipitaciones, ya que en Fredonia se han reportado más de 17 deslizamientos que en un inicio, según el reporte del DAGRAN, había dejado varias personas desaparecidas. No obstante, el alcalde de Fredonia, Aldubar Vanegas, aseguró que en el municipio no hay personas que estén buscando.

"No hay pérdidas humanas, no tenemos heridos en la jurisdicción de Fredonia, tenemos afectaciones ambientales, afectaciones viales, pero cero pérdidas humanas, cero heridos en Fredonia", indicó el mandatario.

Pero a esto se suma la situación en Venecia en donde una avenida torrencial arrasó varias casas, de momento, allí hay 2 personas desaparecidas. Juan Carlos Posada, coordinador operativo de Defensa Civil de Antioquia, explicó que, "son dos adultos mayores los que estamos buscando, pues obviamente sus familiares muy angustiados están constantemente acompañándonos en esas actividades, realmente para nosotros como rescatistas en esos procesos de búsqueda es muy importante la información que da la comunidad".

Este es el panorama en Venecia, Antioquia, en donde las lluvias de las últimas horas tienen a 200 personas damnificadas. 80 viviendas deben ser evacuadas y 3 casas presentan pérdida total. #VocesySonidos pic.twitter.com/bFxYd8OwTS — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 27, 2024

En este municipio y según el reporte preliminar hay 200 personas damnificadas, tres casas con pérdida total, 80 viviendas que tienen que ser evacuadas y vehículos sepultados por lodo y escombros.

"Esperemos a ver que el Gobierno y la gobernación de Antioquia, la alcaldía, no vaya a abandonar a esta gente. Ahí vamos a meter el granito de arena para ayudar con lo que sea, ropita, colchones y todo eso. Y de todas maneras, sí, muy triste, muy triste, sinceramente", manifestó Adolfo Escobar, uno de los habitantes de Venecia que resultó afectado por la avalancha.

Por su parte, Jorge Cuartas, otro de los damnificados por la avenida torrencial aseguró que la nostalgia que se siente es mucha y que el dolor que tienen por la desaparición de sus vecinos de toda la vida no tiene explicación.

"Nosotros lo único que pudimos hacer fue huir y tratar de echar para la parte donde no estaba tanto peligro porque si corríamos por el puente, era donde estaba la fuerza del agua con mayor magnitud y de pronto nos podíamos perder la vida y ahogarnos", indicó Cuartas.

De momento, todas las personas damnificadas se encuentran en los albergues dispuestos por la alcaldía de Venecia, mientras que desde la Administración Municipal anunciaron la recolección de fondos para ayudar a todas las personas afectadas por las lluvias.