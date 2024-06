Dramático relato de sobreviviente al accidente del metrocable en Medellín: "Estoy traumatizada"

En Medellín, 14 de las 20 personas que resultaron heridas tras la caída de una cabina del Metrocable la madrugada del miércoles pasado fueron dadas de alta.

Una de ellas habló con Noticias Caracol y narró cómo sobrevivió al accidente en el que un hombre de 55 años de edad perdió la vida.

Stephanie, una joven de 21 años que resultó herida en el incidente, relató los momentos de angustia que vivió esa madrugada a las 5:00 a.m.

"Lo que sentí fue que la cabina de adelante se paró, y nosotros ya veníamos atrás con bastante velocidad y chocamos con la cabina de adelante. Se siente el balanceo súper fuerte y al balancearse caímos al suelo. Yo caí inconsciente porque no sentí el impacto, no sentí la caída ni el choque, no sentí nada. Vine a reaccionar cuando ya estaba tirada en el suelo y viendo a todos. Yo iba con el señor que perdió la vida; él se veía bien aparentemente cuando llegaron los paramédicos y los del metro, todo el mundo gritando", relató Stephanie.

Stephanie fue llevada a una clínica en Medellín donde sufrió diversas afectaciones en su cuerpo, incluyendo una fractura en una de sus piernas y lesiones en su pelvis.

"Tengo fractura de pelvis, fractura de tobillo y de tibia. Hasta el momento me han operado el pie, y la pelvis solo requiere reposo. Estoy traumatizada y, por ejemplo, para volver a usar el Metrocable, mi vida ha cambiado bastante", afirmó Stephanie.

Asegura que no ha podido dormir bien desde el accidente y que tiene muchas secuelas por el incidente que presenció.

El Metrocable era un medio de transporte crucial para ella, ya que lo usaba para ir a trabajar. "Después de estos días, no ha sido fácil para mí recordar y tener esa imagen en mi cabeza, ver al señor y a toda la gente, acordarme del impacto y el choque, ha sido muy difícil para mí", agregó.

Hasta ahora, 14 personas han sido dadas de alta, mientras que seis permanecen en diferentes centros asistenciales de la ciudad de Medellín. El Metro de Medellín está brindando acompañamiento a los familiares del hombre fallecido y a los heridos.