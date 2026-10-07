“El chofer quiso acelerar y no le dio”: sobreviviente de accidente en Salgar, Antioquia

El accidente de tránsito ocurrido en Salgar, Antioquia, no solo dejó un saldo fatal de cuatro personas fallecidas, sino que también le cambió la vida a un par de personas que lograron salvarse de milagro y que hoy cuentan cómo sobrevivieron a la caída al río Barroso en el Suroeste antioqueño.

Uno de los sobrevivientes es Alejandro Muñoz, quien relató los momentos de terror que vivió cuando la buseta en la que se movilizaba fue arrastrada hacia un abismo por un deslizamiento de tierra.

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Según su testimonio, el vehículo transitaba por las vías del departamento cuando llegó a un sector conocido por la presencia frecuente de deslizamientos y caída de rocas. En ese momento, una motocicleta pasó primero a pesar de la caída de material y uno de los pasajeros que viajaba junto al conductor advirtió sobre el peligro, hecho al que hizo caso omiso.

"El chofer quiso acelerar, pero, obviamente, no le dio, porque habían piedras. Y cuando estaba acelerando, cayó una piedra, pues, o menos grandecita, y rentó los las ventanas de la buseta. El chofer quiso como acelerar más, pero no no le dio. Y después cayó otra grande, que esa fue la que nos arrastró hacia el abismo", indicó el joven.



Alejandro recordó que, durante la caída, decidió protegerse como pudo, se puso las manos en la cabeza y los pies debajo de la silla para no salirse del vehículo como ocurrió con varias de las víctimas mortales del siniestro vial.

Tras el impacto, el joven quedó atrapado dentro del carro y dos personas que también sobrevivieron lograron sacarlo y llevarlo hasta la carretera donde perdió el conocimiento y posteriormente que trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, debido a un fuerte golpe en la cabeza.

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Alejandro permaneció en cuidados intensivos y los exámenes médicos evidenciaron contusiones leves en la cabeza y los pulmones, situación por la que fue dado de alta y ahora se recupera en su casa, todavía con fuertes dolores en el cuerpo, pero con la fortuna de poder contar la historia.