En Antioquia 14 municipios no tienen gas natural por bajas presiones en el transporte

Hay preocupación en los habitantes de Santa Rosa de Osos, Amalfi, Concordia, Frontino, Urrao, Tarso, Pueblo Rico, Cocorná, Remedios, Támesis, Betulia, La Unión, Don Matías, Sonsón, pues no tienen gas natural, lo que les impide cocinar y adelantar labores productivas a los comercios.

El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, manifestó que este mes ha ocurrido en varias ocasiones que su municipio se quede sin el suministro del energético.

"En lo que va a corrido de este mes han sido ya varias las interrupciones. Eso afecta no solo a los ciudadanos, sino también a los comercios. Nosotros hemos enviado unas comunicaciones a EPM de manera informal, pidiéndoles, digamos, que nos informen sobre el tema de restablecimiento de los servicios, porque está afectando a los empresarios, está afectando a los comerciantes, está afectando a la población civil. Vamos a seguir presionando para que EPM preste el servicio correspondiente", detalló.

Ante la situación, Empresas Públicas de Medellín informó que las ausencias masivas de gas natural se deben a las bajas presiones en el sistema nacional de transporte de gas, desde donde se surten los equipos de compresión, que se utilizan para comprimir el gas natural que es transportado a las localidades atendidas con la tecnología de gas natural comprimido (GNC).

A su turno, el vicepresidente del Gas de EPM, Diego Montoya, confirmó que las localidades que este domingo no cuentan con gas natural no es por causa de desabastecimiento, sino de las bajas presiones en el sistema nacional de transporte de este energético y agregó que las dificultades podrían persistir en los próximos días.

El vicepresidente del Gas EPM, Diego Montoya, confirmó que 14 municipios de Antioquia este domingo no cuentan con gas natural por causa de las bajas presiones en el sistema nacional de transporte de este energético. Dificultades podrían persistir en próximos días. #VocesySonidos pic.twitter.com/WCk2szPGHo — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 24, 2024

Según la empresa, el gas volverá una vez superada esta condición de bajas presiones en el sistema nacional de transporte, lo que permitirá gradualmente ir restableciendo el servicio en los municipios que se encuentran sin el energético, lo que también depende de las condiciones de las vías.

Alonso Suárez, vocero de Dignidad Cafetera y habitante del Suroeste antioqueño, mostró su preocupación con que esto ocurra en plena cosecha del grano.

"En plena cosecha de café, esto afecta enormemente el comercio, los hogares, porque ya toda la gente está conectada a esa red y entonces para hacer la cuestión de los alimentos, en el caso particular de los restaurantes, las panaderías, una gran afectación. Y hoy no nos dan una razón de por qué no hay gas", manifestó.

De momento, la compañía le pidió a los usuarios de este servicio cerrar las perillas de todos los gasodomésticos, además de las válvulas de paso de los gasodomésticos y si es el caso, cerrar la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble.