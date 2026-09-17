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En Antioquia han entregado cerca de 2.000 toneladas de materiales para reconstrucción tras terremoto

Según anunció la Gobernación, estas ayudas llegarán en los próximos días a los municipios de La Pintada, Cocorná y Nariño.

Materiales para reconstrucción en Antioquia.jpg
Materiales para reconstrucción por terremoto Antioquia.
Gobernación de Antioquia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

No para la reconstrucción de los municipios de Antioquia que resultaron afectados por el terremoto de hace 37 días. Según el más reciente informe de la Gobernación, han entregado 1.873 toneladas de materiales para reparar las viviendas afectadas en 20 municipios del departamento.

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Los materiales ya han llegado a familias de Abejorral, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Jardín, Salgar, Tarso, Hispania, Caramanta, Pueblorrico, Ebéjico, Valparaíso, Anzá, Sonsón, Armenia, Heliconia, Urrao, Betulia, Santa Rosa de Osos y San Luis, mientras que los trabajos los adelanta mano de obra local proporcionada por las Alcaldías.

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En Caramanta, Fanny Balvín, una de las beneficiarias, agradeció la intervención realizada en su vivienda, donde ya finalizaron las reparaciones.

"Por la intervención de los arreglos que nos hicieron acá en mi casa. Acá nos arreglaron la cubierta y quedó en óptimas condiciones. Estoy muy contenta, feliz por los arreglos que nos hicieron y tan oportunos", contó.

Por su parte, la alcaldesa de Jardín, Claudia Yaneth Naranjo Agudelo, detalló que los trabajos en su localidad ya arrancaron.

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"Nuestro municipio Jardín con materiales para empezar a hacer la reconstrucción de aquellos techos que sufrieron el día 10 de agosto por el terremoto que sufrimos en Colombia. Ya han llegado a nuestro municipio camiones con materiales. Vienen más materiales, entonces, siempre agradecerles", señaló la mandataria.

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El ente departamental confirmó que en los próximos días también se entregarán ladrillos, adobes, sacos de cemento, listones y largueros de madera, tejas y varillas de acero en La Pintada, Cocorná y Nariño.

En total, cerca de 1.400 hogares del departamento son favorecidos con los materiales entregados por VIVA.

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