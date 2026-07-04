En Antioquia inadmiten a extranjeros: cuatro por turismo sexual y otro más por minería ilegal

De acuerdo con el reciente reporte de Migración Colombia, en el puesto de control del aeropuerto José María Córdova fueron inadmitidos, en la última semana, cinco ciudadanos extranjeros.

El primer caso corresponde a una ciudadana procedente de Estados Unidos que registraba una anotación en la plataforma Angel Watch como agresora sexual de menores de edad.

“La alerta surgió de las consultas realizadas por oficiales de Migración Colombia en sus sistemas de información, lo que impulsó la decisión de aplicar la medida administrativa de inadmisión en su intento de ingreso al país y regresarla en un vuelo a su país de origen. Esta extranjera es la segunda mujer que se inadmite por esta causa”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

Por otra parte, se registraron tres casos de ciudadanos extranjeros que llegaron al país en diferentes vuelos procedentes también de Estados Unidos con la intención de realizar turismo con fines de explotación sexual. Así lo establecieron las autoridades en los chequeos y entrevistas migratorias.



“Estas acciones hacen parte del fortalecimiento de los controles migratorios en este último año, 2026, para prevenir la explotación sexual y proteger a la niñez y la adolescencia en contextos de viajes y turismo. Con estos resultados, se superan las 130 inadmisiones por turismo con fines de explotación sexual en el país, de las cuales 95 corresponden a Antioquia”, indicó Paola Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

Finalmente, se registró un insólito caso de un ciudadano extranjero de nacionalidad peruana quien, durante el procedimiento de control migratorio, evidenció su intención de desarrollar actividades laborales para las cuales no acreditó la visa reglamentaria, lo que constituye una causal de inadmisión.

Al indagar sobre el motivo de su viaje al país, las autoridades migratorias obtuvieron un testimonio relacionado con el ejercicio de minería ilegal en los municipios de Segovia y Mutatá, en el Urabá antioqueño, hasta donde tenía planeado desplazarse para trabajar en minas de oro no registradas en el Registro Minero Nacional.

