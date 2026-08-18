En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Autopista Norte en Bogotá
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Cáceres intervinieron más de 20 máquinas usadas por el Clan del Golfo para minería ilegal

En Cáceres intervinieron más de 20 máquinas usadas por el Clan del Golfo para minería ilegal

Durante las acciones fueron encontrados 49 motobombas, una draga tipo buzo, 22 clasificadoras y un motor industrial, elementos cuyo valor supera los 200 millones de pesos.

Minería ilegal en Cáceres, Antioquia.jpg
Ejército Nacional
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Luego de que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, diera la orden a través de su cuenta de X que se usara la maquinaria de la minería ilegal para atender las afectaciones en Chocó y otros departamentos damnificados, en Antioquia siguen en la lucha contra las economías ilícitas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según el reporte del Ejército Nacional, en una operación se permitió inutilizar maquinaria que, presuntamente, era utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda río Man en zona rural de Cáceres.

Últimas noticias

dinero colombia.jpg
Antioquia

Proantioquia se suma a la solidaridad y donará $200.000 millones para la reconstrucción

Se entregó alias La Mona en Antioquia.jpg
Antioquia

Golpe a las disidencias: se entregó 'La Mona', explosivista y experta en drones del Frente 36

Según el reporte oficial, las autoridades intervinieron 24 unidades productoras mineras que operarían sin título minero ni licencia ambiental vigentes. Durante las acciones fueron encontrados 49 motobombas, una draga tipo buzo, 22 clasificadoras y un motor industrial, elementos cuyo valor supera los 200 millones de pesos.

Las autoridades estiman que estas unidades ilegales tendrían una capacidad de extracción cercana a los 12.750 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el comercio superaría los 5.000 millones de pesos.

Lea también:

Golpe a minería ilegal en Antioquia.
Antioquia

Gigantesco golpe a la minería ilegal en Antioquia: destruyen maquinaria en siete municipios

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El operativo también representa un golpe a las finanzas del Clan del Golfo, estructura armada que, de acuerdo con las autoridades, presuntamente obtendría recursos mediante actividades relacionadas con la explotación ilícita de minerales en esta zona del departamento.

Publicidad

El Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones contra la explotación ilícita de minerales en el Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de proteger los ecosistemas y afectar las fuentes de financiación de los grupos armados que delinquen en la región.

Relacionados

Noticias de hoy

Clan del Golfo

Minería Ilegal

Publicidad

Publicidad

Publicidad