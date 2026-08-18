En Cáceres intervinieron más de 20 máquinas usadas por el Clan del Golfo para minería ilegal

Luego de que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, diera la orden a través de su cuenta de X que se usara la maquinaria de la minería ilegal para atender las afectaciones en Chocó y otros departamentos damnificados, en Antioquia siguen en la lucha contra las economías ilícitas.

Según el reporte del Ejército Nacional, en una operación se permitió inutilizar maquinaria que, presuntamente, era utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda río Man en zona rural de Cáceres.

Según el reporte oficial, las autoridades intervinieron 24 unidades productoras mineras que operarían sin título minero ni licencia ambiental vigentes. Durante las acciones fueron encontrados 49 motobombas, una draga tipo buzo, 22 clasificadoras y un motor industrial, elementos cuyo valor supera los 200 millones de pesos.

Las autoridades estiman que estas unidades ilegales tendrían una capacidad de extracción cercana a los 12.750 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el comercio superaría los 5.000 millones de pesos.



El operativo también representa un golpe a las finanzas del Clan del Golfo, estructura armada que, de acuerdo con las autoridades, presuntamente obtendría recursos mediante actividades relacionadas con la explotación ilícita de minerales en esta zona del departamento.

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El Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones contra la explotación ilícita de minerales en el Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de proteger los ecosistemas y afectar las fuentes de financiación de los grupos armados que delinquen en la región.