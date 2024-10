En consulta popular, ciudadanos de Urabá decidirán si se conforma un área metropolitana

Congresistas, gobierno departamental, autoridades locales y gremios de Urabá evaluaron los avances del proyecto que reunirá a los principales municipios de la subregión: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, en un área metropolitana en esta zona.

Pero lo que se decidió recientemente es que serán los urabaenses quienes decidan, mediante consulta popular, si quieren convertirse o no en región metropolitana. Eugenio Prieto Soto, director de Planeación de Antioquia, habló sobre cómo se conformará este aspecto de la consulta popular en el territorio.

"El registrador tendrá no menos de tres meses y no más de cinco. Esperamos continuar avanzando precisamente para que esta consulta le permita a la ciudadanía determinar si se debe crear o no una figura acumulada y metropolitana en Urabá, que sin duda alguna, como figura supramunicipal, permitirá mejorar la capacidad de planificar y administrar de forma conjunta el territorio", detalló Prieto.

Asimismo, se revisaron los mecanismos para avanzar en la formalización de la propuesta del Área Metropolitana de Urabá. A pesar de la consolidación de este proyecto, que podría impulsar a la región, los habitantes se han dividido debido a que esta consulta popular impactaría a la región en todos los aspectos. Luz Marina Loaiza, docente del Senna y habitante de Apartadó, expresó su opinión frente a esta consulta popular.

"No estaría de acuerdo, porque cuando se piensa en un área metropolitana, se integra un municipio aquí en Urabá. Deben estar fortalecidos tanto administrativa, política como económicamente. Y sabemos muy bien las necesidades económicas que existen en la región. En Urabá realmente no hay un desarrollo industrial como tal", indicó Loaiza.

Vale la pena recalcar que en los cinco municipios que conformarían el Área Metropolitana, considerados el eje central de Urabá, habitan más de 500.000 personas.