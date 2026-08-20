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En Medellín buscan profesionales para evaluar estructuras afectadas por el terremoto en el país

El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que se requieren ingenieros y patólogos para apoyar equipos de trabajo en diferentes zonas de Colombia.

Ingenieros de Medellín van a Pereira
Alcaldía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

En medio de la contingencia y los trabajos de recuperación tras el sismo del pasado 10 de agosto que impactó a varios departamentos del país, la Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria urgente para reclutar personal experto que apoye las labores técnicas de inspección en las zonas más golpeadas por la emergencia.

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El alcalde de Medellín Federico Gutierrez, hizo el anuncio a través de su cuenta de X (Twitter) y afirmó que, la convocatoria está dirigida específicamente a ingenieros y patólogos que deseen sumarse a los equipos de trabajo encargados de realizar las rigurosas inspecciones estructurales en las edificaciones de las regiones damnificadas.

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"Todos sabemos las afectaciones que se han dado luego del terremoto. Esta etapa es clave. Por favor, entre todos ayudar. Colombia nos necesita, muchas ciudades, muchas poblaciones nos necesitan. Esta convocatoria es desde la Alcaldía de Medellín, con gremios, con muchas personas", destacó.

El objetivo principal de estos profesionales será evaluar el estado real de las construcciones, determinar si presentan riesgos de colapso, descartar peligros o, de ser necesario, confirmar la urgencia de intervenciones de demolición para salvaguardar la vida de las comunidades.

Las personas seleccionadas serán desplegadas hacia diferentes puntos del país para fortalecer la capacidad técnica y atender de manera oportuna las emergencias en el terreno.

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