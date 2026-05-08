Capturan en Medellín al temido alias 'Huelillo', segundo al mando del GDO 'La Sierra'

La captura de alias ‘Huelillo’ o ‘El Carón’, señalado como el segundo al mando del grupo delincuencial organizado La Sierra, representa uno de los golpes más importantes de las autoridades contra esta histórica estructura criminal que delinque en el Oriente de Medellín y el corregimiento de Santa Elena.

El operativo se llevó a cabo en Villa Hermosa, mediante una diligencia de allanamiento y registro adelantada de manera conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en donde también lograron la incautación de dos armas de fuego, 41 cartuchos de munición, dos radios de comunicación y tres teléfonos celulares.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Huelillo’ tenía una trayectoria criminal de más de 20 años y era considerado uno de los principales hombres de confianza de alias ‘Abelito’, máximo cabecilla de la estructura.

Las autoridades lo señalan de coordinar actividades relacionadas con el control territorial, el porte ilegal de armas y el expendio de estupefacientes.



Según la información entregada por los organismos de seguridad, desde el año 2018 existía una orden de captura vigente en su contra; sin embargo, no había sido posible hacerla efectiva debido a las complejas condiciones geográficas. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Este delincuente coordinaba acciones relacionadas con homicidios selectivos. Igualmente, cometía la conducta delictiva, aplazamiento forzado, extorsiones y el control territorial de estas rentas criminales", indicó el uniformado.

La Fiscalía General de la Nación le imputará el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos criminales ocurridos en el oriente de la capital antioqueña.

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Con este resultado operativo, las autoridades buscan debilitar la capacidad de coordinación criminal y el control territorial ejercido por el GDO La Sierra, una estructura con histórica injerencia en el Valle de Aburrá y señalada de múltiples actividades ilícitas que han afectado la seguridad de Medellín durante varios años.