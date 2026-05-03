En Medellín han atendido a más de 2.000 víctimas del conflicto armado durante este año

Dejando atrás sus viviendas, enseres y hasta a su familia, decenas de personas llegan a Medellín para huir del conflicto, o incluso, teniéndose que desplazar de una comuna a otra por la violencia.

Datos de la Alcaldía de Medellín revelan que durante el 2026 ha logrado atender a más de 2.300 víctimas del conflicto armado que han necesitado las ayudas institucionales para poder superar momentos difíciles debido a la violencia no solo en la capital de Antioquia sino en otros lugares del departamento e, incluso, del país.

Lo que mencionaron las autoridades en la ciudad es que cerca de 1.765 víctimas recibieron atención humanitaria de emergencia mediante la entrega de ayudas básicas y, además, más de 200 personas recibieron apoyo psicosocial especializado por parte de expertos.

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, manifestó que estos mecanismos buscan que las personas que han sufrido la violencia puedan tener mejores condiciones y así puedan salir de difíciles momentos provocados por el conflicto armado colombiano.



"Los hemos atendido de manera integral, con ayudas humanitarias, asesoría jurídica, psicológica. Hemos organizado plan retornos para sus municipios. Se entregaron más de 100 libretas militares a jóvenes víctimas del conflicto armado, con posibilidades de estudio, con posibilidades de empleo", indicó.

Según la Alcaldía de Medellín también se propició la participación de alrededor de 225 personas en actividades de construcción de memoria y proceso de satisfacción con los que se buscaba darle visibilidad a las problemáticas que han vivido estas personas.

Asimismo, las autoridades en la capital de Antioquia acompañaron a 33 hogares en retorno o reubicaciones seguras, en una estrategia que pretende estabilización para las familias fuertemente golpeadas por la violencia en diferentes territorios del departamento y otras regiones de Colombia.