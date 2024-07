En Medellín roban, en promedio, a una persona al día con escopolamina: Policía

Las autoridades enMedellín han mostrado su preocupación por los robos que está sufriendo la ciudadanía bajo la modalidad de escopolamina. Según la información entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá hasta la fecha van 259 casos de hurto con dicha sustancia, más de un caso diario si se tiene en cuenta que van 206 días del 2024.

Hay que destacar que este tipo de robo se ha hecho bastante popular en la capital de Antioquia en sectores como Laureles y El Poblado, en donde extranjeros y nacionales son víctimas de sustancias como la escopolamina, con la que la persona pierde el conocimiento y son hurtados.

Recientemente, una de las víctimas de este delito fue David Sierra, quien con un amigo extranjero conoció por una aplicación de citas a un hombre que se presentó como uruguayo y que, al ganarse la confianza de los dos amigos, les robó cerca de 40 millones de peso, luego de drogarlos en una finca.

Las víctimas aseguran que estaban tomando cervezas cuando perdieron la conciencia y despertaron al día siguiente sin acordarse de nada. Además, el americano se despertó con sangre en varias partes de su cuerpo, esto relató David Sierra.

“Me desperté con un dolor de cabeza, mal, mal, casi que no me podía parar, pues las piernas, las rodillas, se me iban. De mi habitación al estudio fui a buscar el computador y el computador no estaba por ningún lado y a él se le llevaron los computadores, celular, billetera y todo el sistema de cámaras de la finca se lo habían desconectado de internet”, reveló.

Como dicen las víctimas, una vez se despertaron, vieron que en la pieza donde estaba el ciudadano americano había sangre en la cama, en el baño y que había un ventilador quebrado, sin embargo, no se acuerdan de nada. Ya una vez llegan a la ciudad evidencian que, con la tarjeta de crédito del estadounidense, habían hecho una compra de 500.000 pesos en un casino y otra de 150.000 pesos en una droguería.

En total fueron casi 40 millones de pesos los que el presunto hombre uruguayo hurtó en una modalidad que todos los días registra más casos en Medellín, por ello, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha invitado a las personas a estar atentas a quién tiene acceso a sus bebidas y tratar de prevenir el contacto cercano con extraños.