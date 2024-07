Investigan robo a otra joyería en Santander: dos ladrones cometieron el asalto

Tras el millonario hurto cometidos por la banda ‘Los Chupis’ a la joyeríaFranco en el Centro Comercial San José Plaza de Bucaramanga, se conoció que en Floridablanca dos delincuentes armados habían cometido el 20 de julio un robo a una pequeña joyería cerca al parque principal del municipio.

En el video de la cámara de seguridad del local comercial ubicado en la Casa de los Nazarenos, se observa que al sitio llegan a las 12:25 de la tarde del sábado 20 de julio dos hombres caminando, luego amenazan con una pistola a la mujer que atiende el negocio y proceden a llevarse un millonario botín.

“Escúcheme bien lo que le voy a decir: no vaya a gritar, no vaya a hacer nada”, con estas palabras los delincuentes con acento extranjero ingresan a la local comercial y roban las joyas de plata, oro y otras de fantasía. El ladrón que tiene un tapabocas es el que echa en un bolso los elementos hurtados y luego huyen del sitio.

#Video Reportan que dos delincuentes armados asaltaron una joyería en Floridablanca. El hurto se presentó en el sábado 20 de julio #VocesySonidos pic.twitter.com/26lkAl2Wnk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 24, 2024

En el video se ve que uno de los asaltantes le apunta con el arma de fuego a la vendedora y el otro ingresa violentamente al negocio y empieza a apoderarse de las joyas que estaban en una vitrina.

“No me haga nada por favor”, se escucha decir a la atemorizada mujer que tras un descuido de los ladrones sale corriendo del lugar y pide ayuda. “Me están robando por favor policías, me van a robar, me van a robar, llamen a la Policía”, es el grito de ayuda de la comerciante.

Testigos señalaron a las autoridades que los dos ladrones salieron caminando y luego se subieron en una motocicleta y huyeron del lugar. “Esa muy difícil trabajar con tanta inseguridad y robos en la ciudad”, dijo un habitante de Floridablanca.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que un grupo especial está analizando el video de la cámara de seguridad de la joyería de Floridablanca para capturar a los ladrones.