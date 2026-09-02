En menos de 24 horas fueron incautadas cerca de tres toneladas de marihuana en Bello y La Pintada. Solo en el municipio del Valle de Aburrá se hallaron 2.5 toneladas del estupefaciente y se capturó a una persona.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó un certero golpe al narcotráfico en Bello, Antioquia, donde el Ejército Nacional logró la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 2.500 kilogramos de marihuana y un vehículo utilizado para su transporte.

Según el mandatario, la estructura criminal responsable del tráfico del estupefaciente por las calles del Valle de Aburrá está en proceso de establecerse, dejando en claro que, “el narcotráfico es el peor cáncer de Colombia y lo vamos a combatir sin descanso.

No fue el único golpe

Un cargamento de 428 kilogramos de marihuana fue incautado por la Policía Nacional en el municipio de La Pintada, cuando era transportado bajo la modalidad conocida como 'kamikaze', utilizada por redes delincuenciales para evadir los controles de las autoridades.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, indicó que el procedimiento se desarrolló durante actividades de registro y control adelantadas por la Seccional de Tránsito y Transporte en la vía Cauyá - La Pintada, en el sector Chirapoto.

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“Aquí se presenta la incautación de 482 kg de marihuana. Eso venía en 858 paquetes que fueron hallados al interior de un vehículo. Este cargamento está avaluado en aproximadamente 168 millones de pesos”, dijo.

Las primeras verificaciones permitieron establecer que la droga era movilizada bajo la modalidad 'kamikaze', una práctica utilizada por estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, que consiste en emplear vehículos para transportar grandes cantidades de droga a alta velocidad con el propósito de evadir los controles.

Además, durante la inspección se estableció que las placas que portaba el automóvil no correspondían con sus sistemas de identificación originales, situación que también es materia de investigación.