En Perú y Córdoba capturaron a responsables del asesinato de auxiliar de vuelo estadounidense

En Perú y en el departamento de Córdoba fueron capturados las cuatro personas señaladas del asesinato de un auxiliar de vuelo estadounidense en el área metropolitana. El operativo contó con el apoyo de autoridades internacionales.

Se trata de la historia del ciudadano estadounidense, Eric Gutiérrez, que comenzó el 21 de marzo de este año cuando inicialmente salió a disfrutar con compañeros y amigos en una discoteca en la zona exclusiva de El Poblado de Medellín.

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En medio de la rumba y el consumo de licor, se reunió con otras personas, al parecer, que ya habrían pactado un encuentro por medio de aplicaciones de citas. De allí salió hacía el sur del Valle de Aburrá, hacía un motel, en una lujosa camioneta, con destino a Itagüí. Desde ese momento, no se supo nada de su paradero hasta que cinco días después su cadáver fue hallado en el sector de Puente Iglesias, en el suroeste de Antioquia.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha confirmado que se trata de una red dedicada al hurto de hurto de extranjeros, y eso quedó reafirmado luego de hacer una línea de tiempo con apoyo de autoridades de Estados Unidos, donde se confirmó que, mientras la víctima permanecía en estado de indefensión, los capturados hurtaron dinero de las cuentas bancarias y una cadena de oro, elementos avaluados en cerca de 30 millones de pesos.

“El ciudadano estadounidense Eric Fernando Gutiérrez Molina fue asesinado dentro del motel y estos son los responsables. Estamos hablando de Andrés Felipe Peña que está acá de 23 años y esta persona en compañía de William Olave Gamboa de 31 años habían huido desde ese momento del asesinato hacia Ecuador y luego hacia Lima, Perú, donde fueron capturados hace aproximadamente 5 días”, aseguró.

El mandatario local agregó que: “Gracias al seguimiento de la Policía Nacional a interceptaciones y a trabajo articulado con el gobierno de los Estados Unidos con agencias como es HSI fueron ubicados estas personas a través de inteligencia, de medios técnicos y fueron ubicados en Lima”.

#Video En Perú y Montería fueron capturadas tres personas que serían responsables del asesinato del auxiliar de vuelo de American Airlines, en Medellín. El operativo contó con el apoyo de autoridades internaciones, según el alcalde@FicoGutierrez #MañanasBlu @PoliciaMedellin pic.twitter.com/D1uoik0gk8 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 31, 2026

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También el alcalde Gutiérrez, reafirmó que el asesinato fue por asfixia mecánica y, posteriormente, el cuerpo fue trasladado en un vehículo hasta una zona boscosa del municipio de Jericó, donde fue abandonado

Tal como lo señaló el alcalde gracias al apoyo de las autoridades de Perú fueron capturados Andres Felipe Peña Corrales, 23 años y William Olave Gamboa, de 31 años.

Mientras que la Policía Nacional en Córdoba capturó a María del Carmen Gonzalez, de 24 años, que, según las autoridades, fue la personas que gastó el dinero de las tarjetas de crédito robadas al auxiliar de vuelo.

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Ahora estas tres personas deberán responder por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado.

Embajada de Estados Unidos se pronunció

La Embajada de Estados Unidos destacó el esfuerzo de las autoridades de Colombia y Perú para trabajar de manera conjunta e investigar y llevar ante la justicia un grupo de criminales en Colombia dedicados al robo y hurto de ciudadanos estadounidenses y garantizar la seguridad de los viajeros internacionales en la región.