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En Puerto Antioquia se celebra la primera exportación de aguacate Hass y flores de corte

Estos productos tienen como destino el continente Europeo y marcan la hoja de ruta en las exportaciones desde el departamento

puerto antioquia.jpg
suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Puerto Antioquia avanza en su estrategia de convertirse en dinamizador del comercio exterior colombiano. Al oficializar la primera salida de dos de los productos que más mueven la economía y las exportaciones en nuestro país, y uno de ellos es una insignia antioqueña.

Se trata de la primera salida de veinticuatro toneladas de aguacate Hass que será distribuido en diferentes países del viejo continente y servirá para fortalecer la presencia de este producto colombiano en Europa.

También se embarcaron más de 100.000 tallos de flores cultivadas en el departamento, lo que marca un paso importantísimo para el sector floricultor. un gremio que tradicionalmente dependía de otras terminales portuarias más alejadas de los centros de producción. Al respecto el Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón Cardona.

“Desde Puerto Antioquia en Urabá, productores antioqueños embarcaron ciento treinta mil tallos de flores sembradas en la ceja, rumbo a Inglaterra. Y veintitrés toneladas de aguacate hass, cultivados en el suroeste con destino a Bélgica. La productividad y la competitividad del departamento crecen gracias a estas obras transformadoras”.

Recordemos que en el pasado estos contenedores salían principalmente por el puerto de Santa Marta, lo que implicaba mayores costos logísticos, desplazamientos terrestres de más de dieciocho horas desde el departamento de Antioquia y sobrecostos del 33 % en fletes, combustibles y mantenimiento.

La cercanía de Puerto Antioquia a las zonas productivas no solo optimiza la cadena logística, sino que también mejora la calidad de los productos al reducir los tiempos de tránsito, un factor clave en industrias altamente sensibles como la de alimentos frescos y flores.

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