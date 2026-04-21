Investigan a exalcalde de Uramita, Antioquia, por presuntas irregularidades en acuerdo conciliatorio

Un posible detrimento patrimonial cercano a los 630 millones de pesos tiene bajo la lupa disciplinaria al exalcalde de Uramita, Jesús María Rúa Arias, luego de que el Ministerio Público cuestionara la forma en que se gestionó un acuerdo conciliatorio durante su administración.

Según la Procuraduría General de la Nación, el exmandatario habría adelantado en diciembre de 2021 la suscripción y trámite de ese acuerdo sin agotar los procedimientos exigidos por la ley. Entre las presuntas irregularidades se destaca la ausencia de aval del Comité de Conciliación, instancia clave para autorizar este tipo de decisiones que comprometen recursos del Estado.

Para el ente de control, estas actuaciones habrían desconocido principios esenciales de la función pública, como la transparencia y la defensa del patrimonio público, al tiempo que pusieron en riesgo las finanzas del municipio.

En ese contexto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia decidió formular cargos y calificó de manera preliminar la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias.