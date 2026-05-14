En Urabá protestaron por demoras en instalación de puente militar tras afectaciones por lluvias

Habitantes del municipio de San Juan de Urabá completaron más de 100 días enfrentando graves problemas de movilidad tras el colapso del puente principal sobre el río San Juan, situación que desencadenó en un plantón indefinido liderado por comerciantes, campesinos y líderes sociales que exigen respuestas urgentes del Gobierno nacional.

Los manifestantes, que han provocado la paralización de actividades comerciales y agrícolas, aseguran que la caída del puente dejó prácticamente incomunicado al municipio con el resto de la subregión de Urabá y con el departamento de Córdoba, afectando seriamente la economía local.

William Molano, director operativo de Invías, explicó que las labores se han retrasado debido a que se debe hacer el recubrimiento de uno de los soportes del puente y que para ello se necesita aislar el río San Juan, operación que ha complicado las labores.

"Vamos a garantizar que este apoyo gigante pueda sostener el nuevo puente militar. Estos trabajos necesitan unas adecuaciones adicionales sobre el tramo hundido. Queremos informarles que ya vamos a arrancar".



A la espera de que las obras avancen en el Urabá antioqueño, los comerciantes denuncian que diariamente deben invertir hasta 600.000 pesos en transbordos para movilizar mercancías, mientras que cientos de ciudadanos pagan hasta 5.000 pesos para cruzar el río en motocicletas transportadas sobre planchones improvisados.

De momento, Invías aseguró que espera habilitar el paso provisional en aproximadamente 15 días, ya que las labores con maquinaria pesada comenzará de manera oficial el próximo 19 de mayo.