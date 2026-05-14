En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump - Xi Jinping
Hantavirus
Pensiones
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Urabá protestaron por demoras en instalación de puente militar tras afectaciones por lluvias

En Urabá protestaron por demoras en instalación de puente militar tras afectaciones por lluvias

Tras más de 100 días sin soluciones para uno de los puentes colapsados habitantes se movilizaron. Invías adviritó dificultades en obras sobre río San Juan.

Puente afectado en Urabá.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Habitantes del municipio de San Juan de Urabá completaron más de 100 días enfrentando graves problemas de movilidad tras el colapso del puente principal sobre el río San Juan, situación que desencadenó en un plantón indefinido liderado por comerciantes, campesinos y líderes sociales que exigen respuestas urgentes del Gobierno nacional.

Los manifestantes, que han provocado la paralización de actividades comerciales y agrícolas, aseguran que la caída del puente dejó prácticamente incomunicado al municipio con el resto de la subregión de Urabá y con el departamento de Córdoba, afectando seriamente la economía local.

William Molano, director operativo de Invías, explicó que las labores se han retrasado debido a que se debe hacer el recubrimiento de uno de los soportes del puente y que para ello se necesita aislar el río San Juan, operación que ha complicado las labores.

"Vamos a garantizar que este apoyo gigante pueda sostener el nuevo puente militar. Estos trabajos necesitan unas adecuaciones adicionales sobre el tramo hundido. Queremos informarles que ya vamos a arrancar".

Lea también:

Emergencias por lluvias en Urabá.
Antioquia

Lluvias en Urabá ya dejan más de 1.600 familias damnificadas: Apartadó y Carepa, los más afectados

Condenan a hombre por matar a su esposa
Antioquia

Capturan a hombre que habría secuestrado y violado a una joven de 16 años en Urabá

A la espera de que las obras avancen en el Urabá antioqueño, los comerciantes denuncian que diariamente deben invertir hasta 600.000 pesos en transbordos para movilizar mercancías, mientras que cientos de ciudadanos pagan hasta 5.000 pesos para cruzar el río en motocicletas transportadas sobre planchones improvisados.

De momento, Invías aseguró que espera habilitar el paso provisional en aproximadamente 15 días, ya que las labores con maquinaria pesada comenzará de manera oficial el próximo 19 de mayo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Emergencias por lluvias

Urabá

Invías

Movilidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad