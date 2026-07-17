Encapuchados dispararon contra cámaras de seguridad en Campamento, norte de Antioquia. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advierte que no se detendrá en la tarea de instalar más dispositivos como estos

Sujetos encapuchados dispararon con armas largas contra dos cámaras de seguridad, una de ellas fue impactada.

Así lo informó a través de un trino en su cuenta de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón:

“Espacios que estamos arrebatándole al hampa para entregárselos a las familias”.



En el mismo trino, el gobernador resaltó que a “los bandidos” les incomoda esta estrategia que es financiada con la Tasa de Seguridad.

“Atacan las cámaras porque saben que les dificultan delinquir”, indicó.

Antioqueños, en el municipio de Campamento, unos sujetos encapuchados dispararon con armas largas contra dos cámaras de seguridad. Una de ellas fue impactada y la otra estaba instalada en una cancha de fútbol: espacios que estamos arrebatándole al hampa para entregárselos a las… pic.twitter.com/9hrtvQzHHQ — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 16, 2026

El líder de los antioqueños señaló que, a la fecha, el departamento tiene más de 7.000 cámaras conectadas al Nodo Departamental de Seguridad, y que además seguirán ampliando esta capacidad para cuidar a los antioqueños.

Publicidad

Le puede interesar: Un herido y más de 90 desplazados dejan confrontaciones con drones en zona rural de Briceño

“Si usted tiene una cámara de seguridad en su vivienda, negocio o finca, puede conectarla al Nodo Departamental de Seguridad de la Gobernación de Antioquia”, dijo el gobernador Rendón en su trino, y reiteró que, entre más cámaras integradas, mayor capacidad se tendrá para prevenir el delito y perseguir a los delincuentes”, indicó el mandatario departamental.