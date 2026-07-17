Capturan otro presunto implicado en la desaparición de Andrés Camilo Peláez en el norte de Antioquia

Un nuevo avance judicial se registró en el caso de la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida hace más de cuatro años en San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia. Las autoridades capturaron a un hombre que sería presuntamente responsable de los hechos y este viernes enfrentará audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

De acuerdo con la citación judicial, el capturado fue identificado como Juan Fernando Tobón Correa, quien será judicializado por el delito de desaparición forzada.

Así lo confirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel del Río Malo, a través de su cuenta en X, donde manifestó:

"Le prometí a Claudia que encontraríamos la verdad detrás de su desaparición", refiriéndose a Claudia Yepes, madre del ingeniero, quien durante estos años ha mantenido una búsqueda permanente y ha insistido a la Fiscalía y a las demás autoridades que no abandonen el caso.



"Todavía lo seguimos buscando, lo seguimos esperando, y continuamos exigiendo respuestas al Gobierno nacional, a la Fiscalía y a los investigadores de qué está pasando con el caso de Andrés Camilo. Porque hasta el momento no tenemos ni un solo indicio de qué pudo haber pasado con él", dijo.

Hay que recordar que Andrés Camilo Peláez desapareció el 4 de abril de 2022, cuando tenía 26 años y trabajaba en una interventoría ambiental del proyecto Hidroituango. Fue visto por última vez en el casco urbano del municipio de San Andrés de Cuerquia, al parecer en compañía de otras dos personas.

EFE - Foto: X @DondeEstaCamilo Foto: X @DondeEstaCamilo

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Por este caso, ya habían sido capturados José Fernando Chavarría Ramírez y Juan Fernando Tapias como principales sospechosos. Sin embargo, Tapias recuperó la libertad posteriormente por vencimiento de términos, mientras la investigación continuó sin esclarecer el paradero del joven.

Las autoridades han manejado como principal hipótesis que la desaparición estaría relacionada con un presunto secuestro extorsivo atribuido al grupo delincuencial El Mesa, aunque también se ha contemplado un posible intento de hurto. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.