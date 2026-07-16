Firmantes y sus familias en Antioquia piden a gobierno electo no acabar acuerdo de paz de La Habana

Desde Antioquia, firmantes de paz “de a pie” también le pidieron al presidente electo Abelardo De la Espriella mantener el diálogo y no acabar con la implementación del acuerdo de La Habana.

A pocos meses de que el Acuerdo Final de Paz entre el gobierno de Colombia y las Farc cumpla diez años, desde el departamento comenzaron a conocerse testimonios de firmantes que expresan incertidumbre por el futuro de su implementación ante la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Una de esas voces es la de Enith Moreno Úsuga, una campesina, firmante del Acuerdo y defensora de derechos humanos, quien envió una carta abierta al presidente electo en la que le pide mantener el diálogo con los firmantes, proteger la vida de líderes sociales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

Le puede interesar: ONU pide al Gobierno entrante consolidar avances del acuerdo de paz con las extintas Farc



“Desde los territorios rurales hemos aprendido que la paz no es únicamente el silencio de las armas; es también la presencia efectiva del Estado, el acceso a la tierra, la educación, la salud, la justicia, el trabajo digno y las oportunidades para quienes históricamente hemos sido olvidados (...) Señor Presidente Electo, gobernar Colombia exige escuchar todas las voces, incluso aquellas que piensan diferente. La grandeza de un gobierno se mide por su capacidad de unir a la nación, proteger los derechos fundamentales y generar confianza entre sus ciudadanos", afirma en su mensaje.

A ese documento se suma un manuscrito en el que otro firmante relata su historia personal. Allí, recuerda que ingresó a la guerrilla siendo joven con la expectativa de transformar las condiciones de pobreza y desigualdad que vivía su familia y asegura que el proceso de paz le permitió soñar con una vida distinta junto a sus hijos.

Sin embargo, afirma que hoy siente preocupación porque, según dice, los firmantes continúan enfrentando estigmatización, amenazas y dificultades para que se cumpla lo pactado.

Publicidad

“Con llanto en mis ojos veo cómo nuestro país se desmorona. Me despido con un gran inconformismo, no solo por los míos, sino por todos los que creímos en los mandatos de 'Timo' (...) Hoy somos perseguidos como si no hubiéramos cumplido con nuestros deberes como firmantes. Solo pedimos que se dialogue y no se nos trate como a quienes siguen armados”, se lee en la misiva.

Suministrada a Blu Radio

También se conoció el testimonio de Jhoany Perea Cuesta, hija del excombatiente Erics Córdoba Pérez, quien relató cómo ha sido su vida desde que se logró ese pacto por la paz.

Publicidad

“Recuerdo cuando mi padre decidió dejar las armas y reintegrarse a la vida civil. Fue un momento de incertidumbre, pero también de esperanza. Gracias a las asignaciones de pagos que él ha recibido, pudimos empezar a reconstruir nuestra vida. La ayuda económica nos permitió cubrir necesidades básicas y planificar un futuro más estable, pero más allá de todo esto, nos dio la oportunidad de recuperar nuestra dignidad y autoestima”, aseguró.

Suministrada a Blu Radio

Los testimonios se conocen en medio de la tensión entre el presidente electo y el exjefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, 'Timochenko'. En los últimos días, los integrantes del último secretariado, es decir, Londoño junto con Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo; enviaron una carta a De la Espriella en la que manifestaron su disposición a dialogar sobre la implementación integral del Acuerdo Final, pese a las diferencias ideológicas.

El documento fue divulgado después de que el mandatario electo cuestionara el viaje de Londoño a España y anunciara que revisará entidades vinculadas a la implementación del Acuerdo. En respuesta, los exintegrantes del último secretariado señalaron que el Estado mantiene obligaciones constitucionales e internacionales frente a lo pactado y solicitaron garantías para la vida, la participación política y la inclusión de los firmantes.