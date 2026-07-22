Encontraron un cadáver envuelto en sábanas en plena vía pública del barrio Aranjuez en Medellín

Macabro hallazgo: las autoridades fueron alertadas del hallazgo del cuerpo de un hombre que fue envuelto en una sábana y lanzado a plena vía pública del barrio Aranjuez en Medellín.

Las autoridades investigan este nuevo hecho de violencia en vía pública de la comuna 4 de Medellín. Luego de la llamada de la comunidad a línea de emergencia 1-2-3, hicieron las labores de patrullaje y prevención del modelo de servicio de policía que llegó al lugar y se encontró con la escena del crimen de este hombre.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima habría sido asesinada al interior de una residencia del sector, posteriormente, los agresores sacaron el cadáver envuelto en una sábana y lo arrojaron a la calle.

"Iniciamos todas las labores de vecindario. Se hicieron entrevistas. En este momento se están tomando declaraciones juradas por parte del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía allá en la unidad de reacción inmediata de la fiscalía que queda en en Caribe y lo más importante, todo quedó documentado en el circuito cerrado que tiene la alcaldía de ciudad de Medellín", entregó más detalles, el brigadier general Henry Bello, comandante de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Los informes preliminares de los peritos indican que la víctima presentaba múltiples traumas en la región del cráneo y en diferentes partes del cuerpo, heridas que al final le causaron la muerte de manera violenta.

Según el comandante, aún se están reuniendo los materiales probatorios para identificar a la víctima y dar con el paradero de los responsables.