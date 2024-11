Encuentran a niña deambulando por calles de Itagüí, Antioquia: padres estarían borrachos

Por medio de cámaras de seguridad de esta localidad, fue hallada una niña de cuatro años de edad que se encontraba deambulando en total soledad por el barrio Santa María La Nueva del municipio de Itagüí , a las 2:00 de la madrugada, sin el cuidado de ningún adulto.

La central de monitoreo envió una patrulla a verificar la situación y cuando comprobaron que no había nadie con la menor de edad solicitaron el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia para que se restablecieran sus derechos y fuera trasladada a la Comisaría de Familia Permanente de Itagüí.

Según la administración local, tras varias horas, en el lugar se presentaron unas personas en aparente estado de alicoramiento, quienes argumentaron ser familiares de la menor, sin embargo, al no aportar ningún documento que verificara esta información, la autoridad administrativa decidió otorgar una medida de protección provisional y no entregar a la niña para revisar su estado de salud.

El alcalde, Diego Torres, calificó de indignante esta situación y aclaró que ya se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

"Estuvimos atentos desde la Alcaldía para que esa niña tuviera su protección, pero son cosas que no pueden ocurrir en la ciudad de Itagüí. No se pueden seguir aprovechando el sistema de seguridad para que los padres de familia de manera irresponsable no tengan el cuidado de sus hijos", advirtió el mandatario.

Por el momento, la menor quedó a cargo de la Comisaría de Familia de Itagüí, quien al parecer, después de verificar y constatar el grado de consanguinidad, se dispuso entregar a la niña a sus progenitores, pero, con previa amonestación para la asistencia de ambos padres a un curso obligatorio sobre los derechos de la niña.