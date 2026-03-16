Encuentran vehículo involucrado en un accidente de tránsito que dejó una víctima en Medellín

Un vehículo que estuvo involucrado en un accidente de tránsito en Medellín, tras el cual su conductor se fugó, fue hallado en una bodega de la ciudad. El carro impactó contra una motocicleta y dejó una víctima fatal.

Se trata de una accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un vehículo de carga tipo camión y una moto. El hecho ocurrió a principios del mes de marzo en la carrera 63, entre calles 52 y 53, en el centro de la ciudad. En su momento, el conductor del camión se dio a la fuga dejando herida a la víctima, quien después falleció.

Tras conocer el hecho, la Secretaría de Movilidad de Medellín comenzó el proceso de investigación para dar con el paradero del conductor, a través de la activación del protocolo de fuga. Días más tarde se logró dar con el paradero del tractocamión y su conductor.

"Gracias a esta reacción oportuna y al trabajo articulado y coordinado, se ubicó en una bodega, realizando la plena identificación del conductor y la inspección técnica al vehículo, el cual fue inmovilizado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que sea quien determine eventuales responsabilidades penales del caso”, aseguró el secretario de movilidad de la ciudad, Pablo Ruiz.



De acuerdo con información entregada por esta dependencia, para este caso se utilizaron desde el Centro de Control de Tránsito un total de 280 cámaras propias y 3.226 del sistema 123, mientras agentes de tránsito se desplegaron por distintos sectores de la ciudad para dar con el camión involucrado.

Finalmente, desde la Secretaría de Movilidad, reiteraron el llamado a la ciudadanía, en especial a los conductores, para que no deben abandonen el lugar de un accidente. Además, solicitaron el apoyo de la comunidad reportando de inmediato cualquier fuga para facilitar la localización del responsable de un eventual accidente de tránsito.