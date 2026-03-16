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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Encuentran vehículo involucrado en un accidente de tránsito que dejó una víctima en Medellín

Encuentran vehículo involucrado en un accidente de tránsito que dejó una víctima en Medellín

El vehículo, que impactó a una motociclista, fue encontrado en una bodega tras un proceso de investigación liderado por autoridades de movilidad de Medellín.

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