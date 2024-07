Enredado el Central Park paisa: irregularidades por 29.000 millones retrasan entrega

Sigue enredada la apertura del Central Park paisa en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Lo anterior debido a que hallaron irregularidades por 29.000 millones de pesos en contrato para finalizar obras, pues construcción de muros de contención para la pista y terminación del edificio principal aún están pendientes.

A dos años de haberse firmado un contrato con el que se buscaba culminar las obras y poner de una vez por todas en funcionamiento el Parque de Deportes a Motor o Central Park en el municipio de Bello, el panorama sigue siendo preocupante tras un reciente informe actuación especial de fiscalización de la Contraloría de Antioquia.

Según la entidad ese contrato, el 553 de 2022 ejecutado por la Unión Temporal Alpujarra, tendría irregularidades en su ejecución que configurarían un presunto detrimento patrimonial por casi 28.000 millones de pesos, recursos que son los que se han ejecutado de un contrato cuyo valor es de 36.000 millones.

Pese a la inversión que supera el 80 % aún en el lugar sigue faltando el cerramiento perimetral externo, la construcción de muros de contención y seguridad para la pista, puestos de control para juzgamiento deportivo, hay unidades sanitarias insuficientes, se debe terminar el edificio principal y hace falta una red contra incendios.

Publicidad

Sin embargo, uno de los puntos que más preocupa es el de la pista, la cual sigue sin cumplir con las normas de Invías.

“Por alguna extraña razón, en este contrato del 2022, esas especificaciones se cambiaron y el costo de la capa fue mucho más alto, no solo cambiaron las especificaciones, si no que invirtieron más dinero y los resultados de este informe dice que no cumple", indicó Carlos Contreras, vocero de la Veeduría Ciudadana al Central Park.

Publicidad

Según el informe del ente de control, “los recursos utilizados y dispuestos para la ejecución del contrato no satisfacen la necesidad para lo cual fueron requeridos, por lo que termina sin cumplir un propósito estatal o de servicio a la comunidad y que por ende pueden presumirse lesividad al patrimonio público por su característica de inservible”.

Tras identificar estas posibles irregularidades, la Contraloría pidió ajustar el plan de mejoramiento que se encuentran desarrollando, con las acciones y metas, para responder las situaciones evidenciadas en la auditoría, cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.