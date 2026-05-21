Entregaron más de 25 toneladas de proteína a familias vulnerables de Armenia Mantequilla

Durante los primeros cinco meses de este año, más de 25 toneladas de proteína de cerdo fueron entregadas a familias vulnerables de Armenia Mantequilla, en Antioquia, como parte de una estrategia de seguridad alimentaria liderada por la administración municipal en alianza con la empresa privada Porcicarnes. La iniciativa ha beneficiado a hogares de las 10 veredas, donde se identificaron mayores condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con la Alcaldía, esta cifra representa un hecho sin precedentes para este municipio del occidente antioqueño, catalogado como de sexta categoría, que ha priorizado el fortalecimiento de la canasta familiar de comunidades con mayores dificultades económicas.

La estrategia contempla la entrega de kits familiares con seis kilos de carne de cerdo, distribuidos bajo protocolos de cadena de frío y condiciones de asepsia para garantizar que lleguen en buen estado a sus beneficiarios. En total, durante este año se han realizado cinco jornadas de entrega, alcanzando incluso sectores apartados del territorio.

La alcaldesa Martha Parra Gil destacó que este resultado es producto de la articulación entre lo público y lo privado. “Sabemos que esto es muy importante para muchas familias. De esta manera, aseguramos y fortalecemos la seguridad alimentaria. Nosotros somos un municipio de sexta categoría, y esto ha sido un hito, poder realizar esta alianza entre la empresa privada y el sector público. Gracias por confiar en nuestra gestión. De esta manera, garantizamos la seguridad alimentaria para nuestros paisanos”, aseguró la mandataria.



Desde la administración municipal señalaron que este programa ha tenido continuidad desde 2024 y que hoy se consolida como una de las principales apuestas sociales de esa localidad.