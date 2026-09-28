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Envían a la cárcel a madre de bebé de 7 meses que falleció con múltiples golpes en Medellín

El bebé presentó trauma craneoencefálico. Medicina Legal confirmó que el menor registraba lesiones que serían compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como zarandeo.

Capturada madre de bebé de siete meses que murió en Medellín.
Capturada madre de bebé de siete meses que murió en Medellín.
Foto: Fiscalía.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

No habría sido un accidente: fue capturada la madre del bebé de siete meses que murió en extrañas circunstancias en Medellín, Antioquia. La mujer fue enviada a la cárcel mientras avanza el proceso judicial luego de que el menor de edad falleciera a causa de múltiples golpes

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Comienza a esclarecerse la muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu, un bebé de 7 meses que ingresó al servicio de urgencias del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín con múltiples contusiones el pasado 22 de septiembre, centro asistencial donde falleció por un trauma craneoencefálico, lo que en su momento generó dudas sobre si se trataba de un accidente doméstico o un caso de maltrato infantil.

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Las autoridades en Medellín confirmaron la captura de la madre del menor de edad, una mujer de 18 años y de nacionalidad venezolana, luego de que el dictamen médico de Medicina Legal confirmara que la víctima registraba lesiones que serían compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como zarandeo.

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Según la investigación adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Seccional Medellín, durante varios días la mujer habría agredido al menor de edad en una vivienda del barrio Nueva Jerusalén de Bello, lo que le dejó varios traumas en el cuerpo.

Por ello, tras la captura de la mujer, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado. Durante las audiencias concentradas, la mujer no aceptó el cargo imputado y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión, donde deberá permanecer mientras avanza su proceso judicial.

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